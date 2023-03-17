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Александрия установила самую длинную ничейную серию за всю историю своих выступлений в чемпионате Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь об элитном дивизионе

Александрия установила самую длинную ничейную серию за всю историю своих выступлений в чемпионате Украины

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В матче 18-го тура УПЛ "Александрия" сыграла против "Металлиста" в формально гостевом матче. Счет – 1:1.

Этот ничейный результат стал четвертым в своем роде для тренера Руслана Ротаня. Кроме того, вничью закончился последний матч "Александрии" в первой части чемпионата, когда командой руководил Юрий Гура.

Следовательно, у горожан продолжается серия из пяти мировых. Это самая длинная серия из ничейных результатов за все время выступлений "Александрии" в элитном дивизионе чемпионата Украины. Как сообщается, ранее самой длинной была ничейная серия из четырех матчей – в 2018-м году против "Зирки", "Черноморца", "Карпат" и еще раз "Зирки".

Следующий тур "Александрия" сыграет на своем поле против "Ворсклы".

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
УПЛ жива

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.03.2023 в 20:23
после ничьих пойдут проигрыши и тоже будет рекорд
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