Александрия установила самую длинную ничейную серию за всю историю своих выступлений в чемпионате Украины

В матче 18-го тура УПЛ "Александрия" сыграла против "Металлиста" в формально гостевом матче. Счет – 1:1.

Этот ничейный результат стал четвертым в своем роде для тренера Руслана Ротаня. Кроме того, вничью закончился последний матч "Александрии" в первой части чемпионата, когда командой руководил Юрий Гура.

Следовательно, у горожан продолжается серия из пяти мировых. Это самая длинная серия из ничейных результатов за все время выступлений "Александрии" в элитном дивизионе чемпионата Украины. Как сообщается, ранее самой длинной была ничейная серия из четырех матчей – в 2018-м году против "Зирки", "Черноморца", "Карпат" и еще раз "Зирки".

Следующий тур "Александрия" сыграет на своем поле против "Ворсклы".