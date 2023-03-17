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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 19-го тура

Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 19-го тура

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19 тура чемпионата.

19 тур

1 апреля (суббота)

"Минай" – "Ингулец" 13:00

"Металлист" – "Колос" 13:00

"Верес" – "Кривбасс" 14:00

"Александрия" – "Ворскла" 15:00

2 апреля (воскресенье)

"Львов" – "Динамо" 13:00

"Металлист 1925" – "Днепр-1" 14:00

"Черноморец" – "Шахтер" 15:00

"Заря" – "Рух" 15:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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