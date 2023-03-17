Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 19-го тура
Игры пройдут за два дня
Дирекция
19 тур
1 апреля (суббота)
"Минай" – "Ингулец" 13:00
"Металлист" – "Колос" 13:00
"Верес" – "Кривбасс" 14:00
"Александрия" – "Ворскла" 15:00
2 апреля (воскресенье)
"Львов" – "Динамо" 13:00
"Металлист 1925" – "Днепр-1" 14:00
"Черноморец" – "Шахтер" 15:00
"Заря" – "Рух" 15:00
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Источник:УПЛ
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