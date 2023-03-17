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Шахтер прибыл во Львов на матч с Рухом. Из Роттердама добирались около 9 часов

Премьер-лига
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Евротур горняков закончен

Шахтер прибыл во Львов на матч с Рухом. Из Роттердама добирались около 9 часов

shakhtar.com

Новина українською

В пятницу, 17 марта, после сыгранного накануне выездного поединка Лиги Европы c "Фейеноордом" (1:7), "Шахтер" отправился из Нидерландов на родину.

В полдень команду ждал чартерный перелет по маршруту Роттердам – Жешув, а затем было путешествие автобусом из Польши в Украину. Проведя около 9 часов в пути, уже вечером "оранжево-черные" прибыли во Львов.

Напомним, что 19 марта "Шахтер" будет принимать "Рух" в матче 18-го тура УПЛ. Встреча на "Арене Львов" начнется в 15.00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Шахтар

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