Шахтер прибыл во Львов на матч с Рухом. Из Роттердама добирались около 9 часов

В пятницу, 17 марта, после сыгранного накануне выездного поединка Лиги Европы c "Фейеноордом" (1:7), " Шахтер " отправился из Нидерландов на родину.

В полдень команду ждал чартерный перелет по маршруту Роттердам – Жешув, а затем было путешествие автобусом из Польши в Украину. Проведя около 9 часов в пути, уже вечером "оранжево-черные" прибыли во Львов.

Напомним, что 19 марта "Шахтер" будет принимать "Рух" в матче 18-го тура УПЛ. Встреча на "Арене Львов" начнется в 15.00.