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Шахтер прибыл во Львов на матч с Рухом. Из Роттердама добирались около 9 часов
Евротур горняков закончен
shakhtar.com
В пятницу, 17 марта, после сыгранного накануне выездного поединка Лиги Европы c "Фейеноордом" (1:7), "
В полдень команду ждал чартерный перелет по маршруту Роттердам – Жешув, а затем было путешествие автобусом из Польши в Украину. Проведя около 9 часов в пути, уже вечером "оранжево-черные" прибыли во Львов.
Напомним, что 19 марта "Шахтер" будет принимать "Рух" в матче 18-го тура УПЛ. Встреча на "Арене Львов" начнется в 15.00.
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