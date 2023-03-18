Матвиенко близок к продлению контракта с Шахтером до 2028 года – Романо

Центральный защитник "Шахтера" Николай Матвиенко близок к тому, чтобы продлить контракт с "горняками" до 2028 года. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский журналист отметил, что минувшей зимой "Брайтон" действительно интересовался 26-летним футболистом сборной Украины, однако "Шахтер" отклонил предложение в 20 млн евро. "Горняки" хотели выручить за него в полтора раза больше – 30 млн евро.

"Чайки" не отказываются от потенциальной покупки Матвиенко. Следующего трансферного окна – летом – они продолжат следить за ним.

Текущий контракт защитника с "Шахтером" действителен до июня 2025-го года. В последний раз он продолжал соглашение еще в декабре 2020-го.

Матвиенко является воспитанником академии "Шахтера". Он дважды играл в арендах ("Карпаты", "Ворскла"), а с 2018 года начал на регулярной основе привлекаться к выступлениям за первую команду "горняков". Всего на его счету 156 матчей в составе дончан, в которых он отличился шестью голами и 12 ассистами. Вместе с "Шахтером" Матвиенко завоевал восемь трофеев, в том числе три чемпионства Украины.