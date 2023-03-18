Львов – Кривбасс 2:2. Подопечные Дулуба в большинстве вырывают ничью

Во Львове встречались последняя команда чемпионата и претендент на еврокубки. Фаворитом противостояния считались гости, но не стоило недооценивать подопечных Дулуба. Львовяне по игре не безнадежны, но им не хватает хладнокровия в завершающей стадии атаки. К тому же, "Кривбасс" не отличается стабильностью в течение всего сезона. С позиционным футболом у криворожцев существенные проблемы.

Подопечные Вернидуба с максимальной ответственностью подходили к игре. Как говорил защитник Владимир Якимец, "раненый зверь" еще опаснее. "Кривбасс" готовится на каждый поединок как на финал, поэтому недооценки соперника точно не могло быть.

По сравнению с матчем против "Зари" Олег Дулуб сделал три замены. С первых минут вышли Бугай, Дитятьев и Силва. У "Кривбасса" в старте вышли Рябов, Дибанго, Микитишин и Приходько.

Уже на первых секундах гости могли открывать счет, но Рыбка вовремя вышел из ворот и перехватил передачу Хомченовского на Устименко. В начале встречи команды поочередно владели мячом, но с позиционным футболом были существенные проблемы. Ошибки в переходной фазе не позволяли создавать остроту в заключительной трети поля.

Свой первый момент коллектив из Кривого Рога реализовал. Дитятьев толкнул в спину Устименко и арбитр назначил пенальти. Почему Арановский не удалил защитника "Львова"? На этот вопрос нет ответа. Одиннадцатиметровый реализовал Капич. Мяч от рук Рыбки попал в штангу и залетел в ворота – 0:1. Стоит отметить шикарную передачу Клима Приходько, который вывел нападающего один на один. После забитого мяча гости отдали инициативу и рассчитывали на контратаки.

К сожалению, до перерыва кроме эпизода с пенальти нечего было вспомнить. Команды разочаровывали игрой в атаке. На 43-й минуте "Кривбасс" остался в меньшинстве. За фол против Рыбки вторую желтую получил Татарков.

Сразу после перерыва хозяева прибавили в активности, но им не хватало акцентированной последней передачи. Реализовать большинство львовянам не удавалось. Гости грамотно играли по счету, а у подопечных Дулуба ничего не получалось в атаке. К сожалению, и во втором тайме команды не создавали моменты. Работы у голкиперов не было. Казалось, аутсайдер УПЛ забыл, что у него есть численное преимущество.

На 74-й минуте помог "Львову" Дибанго, сбивший Мыльченко и арбитр назначил пенальти. Сарнавский парировал удар Бугая, но первым на добивании оказался Богунов – 1:1. После пропущенного мяча побежали вырывать победу гости и они достигли своего. После передачи Хомченовского в дальний угол пробил Капич – 1:2. Очень неожиданно "Львов" снова сравнял счет. Мощным ударом в угол отличился Беляев – 2:2. В итоге, у нас ничья - 2:2.

ФК "Львов" - "Кривбасс" (Кривой Рог) 2:2

Vbet Лига. 18-й тур

Голы: Богунов (75), Беляев (87) - Капич (20, пен, 79)

Удаление: Татарков (43)

"Львов": Рыбка - Дитятьев, Фернандес, Силва (Богунов, 46), Кузык, Грисьо, Алибеков (Соуза, 72), Антонио (Мыльченко ,57), Свржняк (Эсеола, 57), Беляев, Бугай

"Кривбасс": Сарнавский - Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Приходько (Банада, 46), Капич, Микитишин (Задерака, 46), Татарков, Хомченовский, Устименко