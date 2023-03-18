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Шахтер - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Рух", украинская Премьер-лига, 19 марта 2023

Шахтер - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" завершил свой еврокубковый путь матчем в Роттердаме, где было пропущено семь голов. Теперь "горняки" Йовичевича могут полностью сосредоточиться на УПЛ, дабы довести начатое до логичного конца. Напомним, что в прошедшем туре дончане впервые возглавили таблицу УПЛ и теперь тяжело представить, кто сможет их сместить с вершины.

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Попытаться это сделать может львовский "Рух". Коллектив Кучука проиграл неделю назад "Колосу", показав серую игру в атаке. С "Шахтером" моментов будет еще меньше, а потому нужно будет максимально хорошо их реализовать. И даже не будет гарантировать успешного результата.

Смотрите матч 18-го тура УПЛ в воскресенье, 19-го марта. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

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Трансляція матчу Шахтар - Рух
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Рух" на UA-Футбол>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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