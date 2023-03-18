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Ингулец - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Ингулец" - "Черноморец", украинская Премьер-лига, 19 марта 2023

Ингулец - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Інгулець

UA-Футбол
Новина українською

Сергей Ковалец продолжает демонстрировать футбольной Украине, что такое идеальный тренерский старт в новом клубе. Его "Ингулец" победил в двух играх кряду, сумев подняться на целую десятую позицию. Еще недавно команда считалась одним из главных аутсайдеров лиги, однако успешные результаты Бартуловича в роли временщика, а также последующие достижения Ковальца позволили клубу немного оторваться от опасной зоне.

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А вот у "Черноморца" дела идут немного тяжелее. Да, коллектив Григорчука в 2023-м году не проигрывает, взяв четыре бала из шести возможных, однако оторваться от зоны вылета им это пока не помогает. "Моряки" лишь 14-тые, при этом опережая 15-й "Минай" только по дополнительным показателям.

Смотрите матч 18-го тура УПЛ в воскресенье, 19-го марта. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+", Youtube-канала "Setanta Sports" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

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Трансляція матчу Інгулець - Чорноморець
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ингулец" - "Черноморец" на UA-Футбол>>

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В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
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