Ингулец - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Сергей Ковалец продолжает демонстрировать футбольной Украине, что такое идеальный тренерский старт в новом клубе. Его "Ингулец" победил в двух играх кряду, сумев подняться на целую десятую позицию. Еще недавно команда считалась одним из главных аутсайдеров лиги, однако успешные результаты Бартуловича в роли временщика, а также последующие достижения Ковальца позволили клубу немного оторваться от опасной зоне.

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А вот у "Черноморца" дела идут немного тяжелее. Да, коллектив Григорчука в 2023-м году не проигрывает, взяв четыре бала из шести возможных, однако оторваться от зоны вылета им это пока не помогает. "Моряки" лишь 14-тые, при этом опережая 15-й "Минай" только по дополнительным показателям.

Смотрите матч 18-го тура УПЛ в воскресенье, 19-го марта. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+", Youtube-канала "Setanta Sports" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Інгулець - Чорноморець Смотреть трансляцию