Кривбасс заявил на сезон еще одного африканского легионера

"Кривбасс" заявил на текущий сезон нападающего Даниэля Сосу. Уроженец Ганы появился в списке А команды 17 марта.

Последним клубом 24-летнего футболиста был белорусский "Ислоч". Там он провел 1,5 года и сыграл 45 матчей, записав в свой актив 25 результативных действий (17+8).

До этого он воспитывался в академии ганского “Нубл Аррикс” и израильского “Маккаби” (Нетания). Также выступал в чемпионатах Нигера, Гвинеи и Того.

На сайте УПЛ его гражданство обозначено как "Гана". Он уроженец этой страны, однако выступает за сборную Нигера. В его активе три гола и четыре ассиста в составе этой команды.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 400 тысяч евро.