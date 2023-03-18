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Кривбасс заявил на сезон еще одного африканского легионера

Премьер-лига
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Раньше он играл в белорусском чемпионате

Кривбасс заявил на сезон еще одного африканского легионера

Офіційний сайт Іслочі

Новина українською

"Кривбасс" заявил на текущий сезон нападающего Даниэля Сосу. Уроженец Ганы появился в списке А команды 17 марта.

Последним клубом 24-летнего футболиста был белорусский "Ислоч". Там он провел 1,5 года и сыграл 45 матчей, записав в свой актив 25 результативных действий (17+8).

До этого он воспитывался в академии ганского “Нубл Аррикс” и израильского “Маккаби” (Нетания). Также выступал в чемпионатах Нигера, Гвинеи и Того.

На сайте УПЛ его гражданство обозначено как "Гана". Он уроженец этой страны, однако выступает за сборную Нигера. В его активе три гола и четыре ассиста в составе этой команды.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 400 тысяч евро.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
УПЛ

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