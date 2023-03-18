Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс заявил на сезон еще одного африканского легионера
Раньше он играл в белорусском чемпионате
Офіційний сайт Іслочі
"Кривбасс" заявил на текущий сезон нападающего Даниэля Сосу. Уроженец Ганы появился в списке А команды 17 марта.
Последним клубом 24-летнего футболиста был белорусский "Ислоч". Там он провел 1,5 года и сыграл 45 матчей, записав в свой актив 25 результативных действий (17+8).
До этого он воспитывался в академии ганского “Нубл Аррикс” и израильского “Маккаби” (Нетания). Также выступал в чемпионатах Нигера, Гвинеи и Того.
На сайте УПЛ его гражданство обозначено как "Гана". Он уроженец этой страны, однако выступает за сборную Нигера. В его активе три гола и четыре ассиста в составе этой команды.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 400 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Эпицентр обыгрывает представителя УПЛ, Полесье громит шведов. Таблица спаррингов Первой лиги
- Пятая подряд ничья Александрии, Динамо против Зари. Результаты и расписание матчей УПЛ
- ПСЖ готов заплатить за Холанда 200 миллионов евро отступных
- Президент Миная: Закарпатье - не промышленный край, содержать клуб уровня УПЛ тяжело. А судейский беспредел убивает мотивацию
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО