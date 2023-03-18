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Динамо позволило Заре выпустить на матч против себя одного из трех арендованных игроков

Премьер-лига
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Он в первом круге забивал в ворота "бело-синих"

Динамо позволило Заре выпустить на матч против себя одного из трех арендованных игроков

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Киевское "Динамо" позволило сыграть против себя только одному игроку, арендованному луганцами у "бело-синих".

Журналист Игорь Бурбас обновил свою информацию, опубликованную вчера, 17 марта. Тогда инсайдер заверил, что "Динамо" запретило играть всем трем арендованным футболистам.

Однако сегодня Бурбас сообщил, что полузащитнику Владимиру Бражко разрешили принять участие в матче против "Динамо". Интересно, что в первом круге он сыграл с киевлянами и забил один из голов “Зари”.

Сергей Булеца и Никита Бурда в поединке участия не примут. Полузащитник с утра провел индивидуальную тренировку, а защитник продолжает восстанавливаться после простуды.

"Динамо" и "Заря" встретятся сегодня в 14:00.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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