Ворскла - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды еще не побеждали в 2023, поэтому очный поединок имеет большое значение для обоих коллективов. Примечательно, что встреча состоится в Полтаве: до этого "Ворскла" играла домашние матчи чемпионата на западе Украины. Для "Металлиста 1925" это также будет ближайший матч в родной город, ведь команда Эдмара так близко в Харьков еще не играла.

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Чемпионат Украины. 18-й тур

18 марта. Полтава. Начало в 13:00

"Ворскла" (Полтава) - "Металлист 1925" (Харьков)

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