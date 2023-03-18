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Ворскла - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовая игра субботы в УПЛ

Ворскла - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды еще не побеждали в 2023, поэтому очный поединок имеет большое значение для обоих коллективов. Примечательно, что встреча состоится в Полтаве: до этого "Ворскла" играла домашние матчи чемпионата на западе Украины. Для "Металлиста 1925" это также будет ближайший матч в родной город, ведь команда Эдмара так близко в Харьков еще не играла.

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Чемпионат Украины. 18-й тур
18 марта. Полтава. Начало в 13:00
"Ворскла" (Полтава) - "Металлист 1925" (Харьков)
Трансляция канала Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков) смотреть онлайн
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