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Ворскла - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра субботы в УПЛ
Фото: Александр Приходько
Обе команды еще не побеждали в 2023, поэтому очный поединок имеет большое значение для обоих коллективов. Примечательно, что встреча состоится в Полтаве: до этого "Ворскла" играла домашние матчи чемпионата на западе Украины. Для "Металлиста 1925" это также будет ближайший матч в родной город, ведь команда Эдмара так близко в Харьков еще не играла.
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Чемпионат Украины. 18-й тур
18 марта. Полтава. Начало в 13:00
"Ворскла" (Полтава) - "Металлист 1925" (Харьков)
Трансляция канала Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
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