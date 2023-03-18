Хацкевич: Когда я возглавлял Динамо, у нас тоже ушли 11 футболистов. Но мы свою задачу решали

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что "Динамо" провалилось в еврокубках этого сезона:

"У “Динамо” не получилось ничего. Самую главную задачу выхода из не самой сильной группы Лиги Европы они не выполнили. Что тут сказать – какое было качество игры, такой и результат. Луческу говорит, что у “Динамо” молодая команда, ушло 11 футболистов за год, но я могу привести собственный пример.

Когда я возглавлял “Динамо”, у нас тоже ушло 11 футболистов, которые были не на последних ролях в команде: Коваль, Вида, Хачериди, Морозюк, Рыбалка, Ярмоленко, Антунеш, Мораес, Гонсалес, Мбокани. Но мы свою задачу в еврокубках решали и с молодыми ребятами: выходили из группы, проходили первый этап плей-офф.

Поэтому Луческу не нужно сетовать на то, что ушло 11 человек. Для этого он и главный тренер – чтобы давать результат. Когда “Динамо” выиграло чемпионат, все лавры достались Луческу. Сейчас у него остались практически те же футболисты, они же не в один момент ушли. Но качество и результат, который показывает “Динамо” – неудовлетворительны. Со всем уважением к Динамо, но за евросезон я поставлю им двойку", - сказал Хацкевич.