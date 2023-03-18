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Динамо - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Матч тура

Динамо - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Борьба за вторую строчку набирает обороты. Среди трех наиболее вероятных претендентов только "Заря" выиграла оба своих матча в 2023-м. "Динамо" удалось реабилитироваться за поражение против "Ингульца" на старте в поединке против "Днепра-1" неделю назад. Сегодня киевляне сыграют без Буяльского, "Заря" же не сможет рассчитывать на своего центрхава - Булецу, арендованного как раз у киевлян. В чью пользу будут эти изменения?

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18 марта. Киев. Начало в 14:00
"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)
Трансляция - Youtube-канал Football Hub

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) смотреть онлайн
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