Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч тура
Фото: Олександр Приходько
Борьба за вторую строчку набирает обороты. Среди трех наиболее вероятных претендентов только "Заря" выиграла оба своих матча в 2023-м. "Динамо" удалось реабилитироваться за поражение против "Ингульца" на старте в поединке против "Днепра-1" неделю назад. Сегодня киевляне сыграют без Буяльского, "Заря" же не сможет рассчитывать на своего центрхава - Булецу, арендованного как раз у киевлян. В чью пользу будут эти изменения?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Vbet лига. 18-й тур
18 марта. Киев. Начало в 14:00
"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)
Трансляция - Youtube-канал Football Hub
Популярное сейчас
- Мудрик vs Миколенко? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 18.03.2023
- Эпицентр обыгрывает представителя УПЛ, Полесье громит шведов. Таблица спаррингов Первой лиги
- Пятая подряд ничья Александрии, Динамо против Зари. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Динамо - Заря, Эль-Класико и Мудрик против Миколенко. Расписание футбола на 17 - 19 марта
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО