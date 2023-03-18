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Минай U11 на международном турнире победил сверстников из Ювентуса
Закарпатцы вышли из группы
Фото - ФК Минай / автор невідомий
"Минай" U11 принял участие в международном турнире Ateitis Cup. Более того, закарпатцам удалось выйти из своей группы в плей-офф. Это стало возможным, в частности, благодаря победе подопечных Никиты Гальчака над сверстниками из "Ювентуса" - 2:0.
"Минай" (Украина) – "Ювентус" (Италия) 2:0.
Соперником закарпатцев в плей-офф станет RFS Academy white из Латвии. Первая игра второго раунда соревнования состоится сегодня, 18-го марта, в 18:50, сообщает пресс-служба закарпатского клуба.
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