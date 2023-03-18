Сабо: Пихалонок нулевой, Довбик вообще никакой

Футбольный эксперт Йожеф Сабо заявил, что лидеры "Днепра-1" потеряли свою лучшую форму:

"Я не знаю, что случилось с "Днепром-1", они просто развалились. Против АЭК и "Динамо" я их вообще не узнал. Пихаленок раньше вел команду за собой, а теперь нулевой. Довбик совсем другой. Может причина в том, что Довбик хотел уйти, а его не продали, не потому, что он нужен, а просто мало денег давали.

"Днепр-1" услышал цену за Мудрика и подумал: а почему Довбик должен стоить меньше? А за такие деньги его никто не желает покупать. Сейчас Довбик вообще никакой", – сказал Сабо.