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Валеф снова на замене. Днепр-1 объявил стартовый состав на матч против Вереса
Игра стартует в 15:00
Фото: Александр Приходько
В рамках 18-го тура УПЛ один из лидеров чемпионата "Днепр-1" сыграет на поле "Вереса". Матч стартует в 15.00.
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер объявил стартовый состав своей команды:
Рыбак – Пасич, Сваток, Сарапий, Каплиенко – Рубчинский, Пихаленок, Бланко – Тымчик, Пеглоу – Довбик
Запасные: Валеф, Кинарейкин, Хайнер, Федорив, Гомес, Кононов, Подлепенец, И. Когут, Назаренко, Танковский.
Добавим, что "Днепр-1" идет на втором месте турнирной таблицы с отставанием в три очка от "Шахтера".
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