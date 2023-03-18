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Валеф снова на замене. Днепр-1 объявил стартовый состав на матч против Вереса

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра стартует в 15:00

Валеф снова на замене. Днепр-1 объявил стартовый состав на матч против Вереса

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 18-го тура УПЛ один из лидеров чемпионата "Днепр-1" сыграет на поле "Вереса". Матч стартует в 15.00.

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер объявил стартовый состав своей команды:

Рыбак – Пасич, Сваток, Сарапий, Каплиенко – Рубчинский, Пихаленок, Бланко – Тымчик, Пеглоу – Довбик

Запасные: Валеф, Кинарейкин, Хайнер, Федорив, Гомес, Кононов, Подлепенец, И. Когут, Назаренко, Танковский.

Добавим, что "Днепр-1" идет на втором месте турнирной таблицы с отставанием в три очка от "Шахтера".

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В статье: СК Днепр-1 Макс Валеф
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