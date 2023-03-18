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Ворскла снова в Полтаве. Первый же матч по возвращении приостановлен из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
(1 голосов)

Оставалось около пятнадцати минут регламентированного времени

Ворскла снова в Полтаве. Первый же матч по возвращении приостановлен из-за воздушной тревоги

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" вернулась в родной город, на родной стадион. Впервые с ноября 2021-го полтавчане сыграли на стадионе "Ворскла" имени Бутовского. Однако без эксцессов возвращение не состоялось.

За пятнадцать минут до конца игрового времени матча 18-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" игра в Полтаве была прервана из-за воздушной тревоги. Команды ушли в укрытие.

Отметим, что на момент остановки матча счет был 0:0. Следить за событиями на поле вы можете с помощью нашей текстовой трансляции онлайн >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
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