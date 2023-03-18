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Динамо и Заря за первый тайм ни разу не ударили в створ. На двоих только один выстрел мимо ворот
Не слишком интересный матч со стороны завершения атаки
UA-Футбол/ Автор: Аліна Єрофєєва
"Динамо" и "Заря" встречаются в рамках 18-го тура УПЛ. Это матч прямых конкурентов не только за медали, но и за места в Лиге чемпионов и лидерскую позицию чемпионата.
Однако в первой половине встречи атакующих активностей от обеих команд почти не было. За весь тайм они ни разу не пробили в створ ворот соперника. Более того, хоть какой-то акцентированный удар удалось нанести только перед перерывом: Антюх пробил над воротами Нещерета.
В то же время арбитр успел показать четыре желтых карточки. В пассиве игроков "Динамо" есть один "горчичник" (у Тимчика), а у луганцев три предупреждения (Русин, Антюн, Герреро).
Впереди команд ожидает второй тайм. UA-Футбол освещает события матча в текстовой онлайн трансляции.
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