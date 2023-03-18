Ворскла - Металлист 1925 0:0. Домой вернулись без голов

Субботний день 18-го тура УПЛ начинался в Полтаве. Городе, который не видел большого футбола с 21-го ноября 2021-го года и сегодня, по сути, заново знакомился с местной командой. Знакомился, ясное дело, заочно, ибо трибуны были пустыми. Как бы там ни было, за последние полтора года "Ворскла" сильно изменилась - здесь и новый тренер, и почти полностью новый состав, в котором осталось лишь немного ветеранов да воспитанников местного футбола. Поначалу казалось, что такие глобальные изменения пойдут команде на пользу, ведь пока многие клубы сильно теряли из-за войны, полтавчане провели равноценную тренерскую смену (вместо Максимова пришел Скрипник), да и многие легионеры должны были усилить команду. Не усилили, и грустное девятое место в таблице лишь лишнее тому подтверждение.

Конечно "Ворскла" хотела взять все три бала в первом же матче после камбэка в Полтаву, что позволило им бы поквитаться против "Металлиста 1925" за поражение в первом туре. Однако и соперник имел свои виды на три бала. Коллектив Эдмара-Голодюка в 2023-м году так же, как и сегодняшний оппонент, не побеждал, при этом проиграв один из матчей со счетом 0:7. Харьковчане все еще идут в середине таблицы, однако еще пара провалов и можно будет начинать подготовку к битве за выживание. Потому гости со всей серьезностью отнеслись к матчу, выпустив полностью основной состав. Правда игнорирование Русина оставило небольшие вопросы.

Первый тайм прошел при полном территориальном преимуществе хозяев, которое, правда, было достаточно стерильным. "Ворскла" в разы больше владела мячом и даже за 45 минут нанесла девять ударов, однако 2/3 из них пришли издали и прошли мимо створа ворот Мозиля. Харьковчане неплохо оборонялись у своих владений, при этом не стараясь бороться за контроль над мячом. Видно, что счет 0:0 - не худший из возможных вариантов.

Более того, даже при сценарии, в котором полтавчане большую часть тайма провели на половине соперника, именно гости первыми создали опасный момент. Вероятно, лучший за весь тайм. Мозиль дальним ударом перевел сферу на чужую половину, где никто из харьковчан не смог зацепиться за мяч, однако Бацула на ровном месте допустил ошибку, что позволило Ременюку выбежать на свидание с Исенко. Юный кипер вновь спас, не позволив вингер "Металлиста 1925" нанести точный удар. "Ворскла" свой главный момент создала уже перед свистком на перерыв, когда в течение двух секунд Родригес и Степанюк в упор расстреливали Мозиля - оба раза кипер гостей не подвел.

Второй тайм не сильно отличался от первого. Даже количество опасных моментов распределилось примерно в схожем соотношении, а процент владения мячом у "Ворсклы" только вырос. "Металлист 1925" откровенно и честно играл от обороны, практически не стараясь бежать вперед. Но даже редкие вылазки могли помочь гостям выйти вперед. Свеженький Русин, который таки вышел после перерыва, одной передачей разрезал оборону хозяев, выведя Бычека на ударную позицию. И казалось, что голу ничего не помешает, но "ворсклян" спас своевременный подкат Рамиреса - именно он помешал форварду харьковчан пробить более точно, вследствие чего сфера пролетела рядом с дальней штангой.

"Ворскла" и дальше много владела мячом, однако позиционные атаки к опасности не приводили. Во многом вина, как бы парадоксально это не звучало, лежала на главном игроке команды Сефери. Он часто передерживал мяч, игнорируя партнеров и стараясь завершить каждый момент свои ударом. Чаще всего получалось слабо и неточно. Лучший момент "зелено-белых" пришел после стандарта, когда Челядин издали пробил в перекладину. Немного ниже и верный гол, но не повезло.

Вскоре игра была прервана из-за воздушной тревоги. До конца игры оставалось чуть более десяти минут, которые были доиграны после конца сирены, правда голов мы так и не дождались. Несмотря на все старания "Металлиста 1925", ведь концовка игры полностью прошла под их диктовку. 0:0 - далеко не лучшего качества футбол вернулся в Полтаву, однако ведь нужно с чего-то начинать. "Ворскла" и "Металлист 1925" остались в середине таблицы, однако "Вересу" и "Ингульцу" еще по силам будет их опередить.

VBET-лига. 18-й тур

18 марта, Полтава, стадион "Ворскла"

Ворскла - Металлист 1925 0:0

Ворскла: Павел Исенко, Игорь Пердута, Лукас Рамирес (Даниил Хрипчук 88), Денис Олейник (Дмитрий Черныш 70), Руслан Степанюк, Тауйлян Сефери Сулейманов, Владимир Чеснаков, Евгений Павлюк, Андрей Бацула, Артем Челядин (Иван Нестеренко 81), Фелипе Родригес

Металлист 1925: Олег Мозиль, Бека Вачиберадзе (Дмитрий Кравченко 62), Ярослав Мартынюк, Андрей Ременюк, Игорь Курило, Константин Бичек, Владислав Дмитренко (Ростислав Русин 46), Михаил Шершень, Артем Габелок, Максим Жичиков, Никита Безуглый

Предупреждения: Денис Олейник 20, Фелипе Родригес 65, Руслан Степанюк 72, Артем Челядин 74, Лукас Рамирес 87 - Владислав Дмитренко 11, Максим Жичиков 55