Кривбасс выиграл у Львова первый тайм, но остался в меньшинстве. Удалили Татаркова. ВИДЕО

Криворожский "Кривбасс", проявляющий еврокубковые амбиции, в матче 18-го тура УПЛ играет на поле аутсайдера, последней команды турнирной таблицы "Львова". После первого тайма команда Юрия Вернидуба выигрывает благодаря голу Рифета Капича с пенальти.

Однако в конце первого тайма "Кривбасс" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Никита Татарков. Он шел на мяч под передачу из глубины, проиграл в скорости голкиперу, после чего врезался в него ногами.

Арбитр Евгений Арановский показал нарушителю желтую карточку, оказавшуюся второй для Татаркова.