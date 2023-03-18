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Кривбасс выиграл у Львова первый тайм, но остался в меньшинстве. Удалили Татаркова. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Судья в поле - Евгений Арановский

Кривбасс выиграл у Львова первый тайм, но остался в меньшинстве. Удалили Татаркова. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Криворожский "Кривбасс", проявляющий еврокубковые амбиции, в матче 18-го тура УПЛ играет на поле аутсайдера, последней команды турнирной таблицы "Львова". После первого тайма команда Юрия Вернидуба выигрывает благодаря голу Рифета Капича с пенальти.

Однако в конце первого тайма "Кривбасс" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Никита Татарков. Он шел на мяч под передачу из глубины, проиграл в скорости голкиперу, после чего врезался в него ногами.

Арбитр Евгений Арановский показал нарушителю желтую карточку, оказавшуюся второй для Татаркова.

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В статье: Евгений Арановский ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог)
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