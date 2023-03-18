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Связка Бланко – Пихаленок сработала. Днепр-1 забил красивый гол в ворота Вереса

Премьер-лига
(1 голосов)

0:1 в начале первого тайма

Связка Бланко – Пихаленок сработала. Днепр-1 забил красивый гол в ворота Вереса

Фото: scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

В начале первого тайма матча 18-го тура УПЛ, а точнее – на десятой минуте, "Днепр-1" повел в счете против "Вереса".

Гол забил капитан "Днепра-1" Александр Пихаленок. Для него это уже шестой результативный удар в этом чемпионате.

Отметим, что голевую передачу на Пихаленка отдал Доминго Бланко.

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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1
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