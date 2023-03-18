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Связка Бланко – Пихаленок сработала. Днепр-1 забил красивый гол в ворота Вереса
0:1 в начале первого тайма
Фото: scdnipro1.com.ua
В начале первого тайма матча 18-го тура УПЛ, а точнее – на десятой минуте, "Днепр-1" повел в счете против "Вереса".
Гол забил капитан "Днепра-1" Александр Пихаленок. Для него это уже шестой результативный удар в этом чемпионате.
Отметим, что голевую передачу на Пихаленка отдал Доминго Бланко.
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