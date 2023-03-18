Киев на шаг ближе к Лиге конференций. Динамо – Заря 0:1

Денис Антюх был одним из тех, кто получал свой шанс в "Динамо". Однако своим в Киеве так и не стал. Тех, кто не дотянул до основы двух украинских грандов, всегда готова приютить "Заря". К примеру, киевляне в нынешнем составе луганчан представлены кроме Антюха также Русиным, Бражко, Булецей и Бурдой. Мотивация, что списали их зря. "Динамо" дополнительная мотивация не требуется. Первую команду не хейтит только тот, кто не смотрит футбол вообще. А первый тайм очного поединка оставил вопросов еще больше.

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Хозяева сразу взяли мяч под свой контроль и начали искать лазейки в штрафную "Зари". Однако инициативность в атакующей трети показывал только Гармаш, который и за мяч сражался, и фолы на себе зарабатывал. Остальные игроки киевлян, похоже, имели синдром последней передачи. Все это вылилось в топтание вокруг штрафного Сапутина без обострения. В "Заре" ситуация идентична: Нещерет часть своей работы, когда нужно спасать свои ворота, не выполнял из-за ее отсутствия. Вспомнить можно разве что заброс из глубины на Мишнева, который не дотянулся до мяча в центре штрафной, а также единственный удар во встрече: его нанес Антюх из района правого угла штрафной над перекладиной. Боль и слезы, а не футбол. Ставить "лайк", как того требовали комментаторы ютуб-трансляции, такой игре не было ни малейшего желания.

Похоже, наставникам в перерыве удалось напомнить футболистам, что это еще официальная игра, а не уже международная пауза на матчи сборных, ведь с дебюта второй половины матч пошел более оживленный. Стартовые полтора десятка минут прошли на встречных курсах, когда каждая команда отвечала атакой на наступление своих соперников. Что интересно, дебютный удар в створ нанес тот, кто сегодня первым решился вообще первым пробить в сторону ворот: Антюх. Но он оказался почти беспроблемным для голкипера. Гораздо эффектнее выглядел выстрел Сидорчука за минуту до того: издалека, мощно, плотно, рядом со стойкой.

"Заря" в целом выглядела интереснее по сумме созданной опасности. В первую очередь благодаря возможностям контратаковать, пока сопернику приходилось позиционно пробивать оборону гостей. В еще одной такой атаке Русин получил передачу на левом краю штрафной, однако пробил очень прямолинейно и в голкипера. Впоследствии стрелял Антюх, когда в своей зоне выборол мяч и с острого угла не попал в рамку.

Такая активность вдохновляла. Однако после нее команды снова перешли к осторожному футболу. Никаких предпосылок для победы одного из коллективов не было. Но "Заре" все же удалось вырвать три очка. Сработали три фактора: "динамовцы", скамейка запасных, панамский футбол: арендованный у киевлян Бражко в середине поля сделал заброс на правый край, Хлань, проведший до этого на поле менее десяти минут, выполнил прострельную передачу в штрафную, где мяч усмирил лишь панамец Герреро на дальней стойке и запустил под рукой Нещерета. За оставшееся время хозяева ответили лишь мощным дальним ударом Волошина, который Сапутин отразил перед собой.

Не исключено, что это был последний матч в истории, когда Игорь Суркис позволил даже одному арендованному футболисту выходить на поле против "Динамо". Но это будет когда-нибудь. Сейчас важно другое: "Динамо" не смогло обойти "Зарю" и увеличило свое отставание от третьей строчки до четырех очков. Вроде бы расстояние и не критичное, но пока не видно, как его сокращать. Что касается "Зари", то она на данном этапе своего развития просто сильнее. Если не помешают внешние факторы, третье место от коллектива Патрика ван Леувена не должно уйти из рук.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Александр Беркут (Симферополь)

Динамо - Заря 0:1

Гол: Эдуардо Герреро 83

Динамо: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Владимир Шепелев 56), Владислав Ванат (Эрик Рамирес 75), Денис Гармаш (Назар Волошин 56), Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Максим Дячук, Антон Царенко (Кахим Пэррис 56)

Заря: Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Денис Антюх (Максим Хлань 78), Дмитрий Мишнёв, Кирилл Дришлюк (Павел Полегенько 88), Назарий Русин (Владислав Погорилый 63), Максим Имереков, Эдуардо Герреро (Роман Вантух 88), Арсений Батагов, Игорь Снурницын

Предупреждения: Александр Тымчик 31, Денис Попов 77 - Назарий Русин 9, Денис Антюх 30, Эдуардо Герреро 40, Владимир Бражко 76