Один из ключевых игроков Зари выбыл минимум на полгода из-за травмы колена

Полузащитник "Зари" Вячеслав Чурко пропустит следующие полгода из-за травмы колена. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

У игрока диагностирован надрыв хряща в колене. На следующую неделю футболист перенесет операцию.

“То, что мы тренируемся на искусственном поле – наверное, повлияло. То есть намешали искусственное с травой – возможно из-за этого.

Прошел час тренировки, многое делали на искусственном поле, диагонали там, всякое разное. В моменте передача на 5-7 метров и просто резкая боль в колене. Я сразу подошел к врачу, он начал смотреть и записал на МРТ, потому что я даже не мог согнуть ногу на 90 градусов.

Я позвонил Диме Скибинскому – это врач "Шахтера". Я его давно знаю и полностью ему доверяю. В субботу будет операция, врач сказал рассчитывать на 6-8 месяцев до возобновления”, – прокомментировал Чурко.