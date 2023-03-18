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Один из ключевых игроков Зари выбыл минимум на полгода из-за травмы колена
Хавбек считает, что причиной стала тренировка на искусственном поле
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Вячеслав Чурко пропустит следующие полгода из-за травмы колена. Об этом сообщает "ТаТоТаке".
У игрока диагностирован надрыв хряща в колене. На следующую неделю футболист перенесет операцию.
“То, что мы тренируемся на искусственном поле – наверное, повлияло. То есть намешали искусственное с травой – возможно из-за этого.
Прошел час тренировки, многое делали на искусственном поле, диагонали там, всякое разное. В моменте передача на 5-7 метров и просто резкая боль в колене. Я сразу подошел к врачу, он начал смотреть и записал на МРТ, потому что я даже не мог согнуть ногу на 90 градусов.
Я позвонил Диме Скибинскому – это врач "Шахтера". Я его давно знаю и полностью ему доверяю. В субботу будет операция, врач сказал рассчитывать на 6-8 месяцев до возобновления”, – прокомментировал Чурко.
Полузащитник присоединился к "Заре" летом прошлого года. В этом сезоне он провел 18 матчей, записав в свой актив пять результативных действий (3+2). Среди них Чурко сыграл два поединка в Лиге конференций, сделав один ассист.
Согласно информации Transfermarkt контракт Чурка с "Зарей" рассчитан до следующего лета.
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