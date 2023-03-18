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Новичок делает погоду. Заря забивает в ворота Динамо усилиями Герреро. ВИДЕО
Времени отыграться у киевлян осталось очень мало
Фото: ФК Зоря Луганськ
В центральном матче 18-го тура УПЛ встречались "Динамо" и "Заря". Игра оказалась не слишком яркой, но луганчане смогли сыграть прагматично на результат. Удачно защищаясь, "Заря" сумела найти впереди свой момент. Постарался новичок команды Патрика ван Леувена Герреро.
Времени для ответного гола у "Динамо" почти не осталось.
Отметим, что этот гол в итоге оказался победным. "Заря" оторвалась от "Динамо" на четыре очка, сохраняя за собой третье место в Таблице.
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