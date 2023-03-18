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Динамо - Заря 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Подопечные Луческу упускают возможность занять 3-е место

Динамо - Заря 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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В рамках 18-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" минимально обыграла киевское "Динамо". Победу команде Патрика ван Леувена принес гол новичка команды Эдуардо Герреро – 23-летний панамец отличился голом на 83-й минуте встречи. После этого тура команда Мирчи Луческу имеет в своем активе 33 очка и занимает 4 место в турнирной таблице. "Заря" имеет на 4 очка больше и расположилась на 3-й позиции.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Александр Беркут (Симферополь)
Динамо - Заря 0:1
Гол: Эдуардо Герреро 83

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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masimka9 (Днепр)
18.03.2023 в 17:05
Самое слабое динамо за все времена , теперь любая команда упл сможет с ними на равных играть
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студент (Харьков)
18.03.2023 в 17:35
почему днепр так }{уево тогда сыграл с ними в прошлом туре?
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