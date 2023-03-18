Парадоксальная результативность. Видео голов и обзор матча Львов - Кривбасс 2:2

"Львов" за шестнадцать предыдущих матчей чемпионата забил всего 11 голов. У "Кривбасса" ситуация была не намного лучше - на один результативный удар больше. Впрочем, это не помешало командам выдать перестрелку с четырьмя голами на двоих. Катализатором такой результативности стало удаление Татаркова, оставившего криворожцев в меньшинстве в первом тайме. Долгое время подопечные Юрия Вернидуба удерживали минимальное преимущество, а развязка наступила в заключительной четверти часа.

Vbet лига. 18-й тур

ФК "Львов" - "Кривбасс" (Кривой Рог) 2:2

Голы: Богунов (75), Беляев (87) — Капич (20, пен, 79)

Удаление: Татарков (43)