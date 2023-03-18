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Тренер Зари: У нас был план прессинговать. Динамо такая команда, что ее опасно пускать на свою половину поля
Патрик Ван Леувен дал свой комментарий после матча УПЛ с Динамо
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В матче 18-го тура УПЛ "Заря" в формально выездном матче одолела "Динамо" 1:0. После игры с журналистами пообщался главный тренер Патрик Ван Леувен.
– У нас был свой план. Показывать свой футбол и прессинговать больше, ведь "Динамо" такая команда, что ее опасно пускать на свою половину поля.
Не все получилось, первый тайм был относительно ровным. Во втором тайме мы стояли ближе к своим воротам, чем планировали, но у нас было несколько хороших атак, которые можно было завершать голом. Что и произошло на исходе поединка.
Этот матч очень интересен для наших игроков. Всегда стараемся играть в атакующий футбол, а особенно стремимся к этому против топ-команд. Сегодня не было много возможностей демонстрировать это. Но я чувствовал, что моя команда сегодня забьет.
– "Заря" набрала серьезные обороты, претендует на первые места в турнирной таблице. Скажите, как ваши молодые игроки справляются с давлением ответственности. Или они не концентрируются на таблице, а выходят и играют на результат?
– Мы на каждую игру смотрим отдельно, и подходы к тренировкам иногда разные. Я думаю, что сегодня было заметно, что для наших игроков матч был волнующим. Но они быстро преодолели стресс и нервы и начали играть на равных. Также хотел отметить, что сегодня была достойная командная игра, ни один футболист не сделал меньше, чем нужно, все было на уровне, еще раз повторюсь.
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