Луческу: Я считаю, что я могу уйти в любой момент, и я не прочь подать в отставку

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от луганской "Зари" в рамках 18-го тура УПЛ.

- Была очень тяжелая игра. Любая команда могла победить сегодня. Все было до первого гола. Соперник играл на контратаках, мы этого ждали. Мы совершили большую ошибку в защите, после чего "Заря" забила свой гол. Наш соперник играл организованно, это грамотная команда.

- Мы знаем, что спортсмены, особенно футболисты, люди очень суеверные. Много-много лет, сколько я помню, киевское "Динамо" занимало левую скамью, а в сегодняшнем матче перешло на правую сторону поля. Чем было вызвано изменение лавы?

- Это не мое решение, это было решение клуба. На самом деле есть много людей, которые могут принять такое решение. Они предложили, я согласился, но это не столь важно. В принципе, мы могли выбирать скамью для запасных. Помню, как в прошлый раз, когда мы играли, тренерская скамья наших соперников очень часто апеллировала к арбитрам, кричала на них. Решили сегодня находиться на этой.

- Сколько матчей еще команда должна проиграть, чтобы вы подали в отставку?

- На самом деле проблема в том, что у команды очень тяжелый период. Я считаю, что я могу уйти в любой момент, и я не прочь подать в отставку. Но проблема сейчас в другом, в этом сезоне команда потеряла 11 игроков, а не одного. Для того чтобы перестроиться, нужно время. Мы не можем приглашать новых игроков, мы не можем за мгновение перестроить наш состав. У нас есть молодые игроки, но чтобы они дошли до уровня первой команды, нужно время. Сразу это сделать невозможно.

Я думаю, что сегодня вы видели будущие контуры команды. Дячук играл в основе, он играл хорошо. Царенко – 19 лет, он тоже играет в основе, как и Волошин. Возможно, вернется в команду Бражко, так что мы должны строить новую команду из игроков, которых воспитал клуб. Я надеюсь на возвращение Шапаренко, Буяльского. Если бы Буяльский играл сегодня, то мы должны были побеждать, без него не создавали моменты в атаке.

Мы потеряли обоих голкиперов (Бущан и Бойко травмированы - прим. ред), мы потеряли Кендзеру, Забарного, Миколенко, Шапаренко, Цыганкова, Беседина, Вербича, Витиньо, где Пену. От нас ушло много игроков, невозможно создать новую команду за один день, тем более из молодых игроков. У нас в составе 11 игроков младше 20 лет.