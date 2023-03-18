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Вирт о поражении от Днепра-1: Более справедливым итогом была бы ничья

Премьер-лига
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Послематчевая пресс-конференция тренера Вереса

Вирт о поражении от Днепра-1: Более справедливым итогом была бы ничья

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал итоги игры против "Днепра-1", в которой команда из Ровно уступили – 0:1.

– Мы сегодня не заслуживали поражения. Более справедливым итогом была бы ничья. Действительно, реализация у нас очень хромает. Создали достаточно моментов, много били. Где-то гостей выручал Владислав Рыбак, а где-то мы из выгодных положений просто не попадали в створ ворот.

Качеством игры в целом и отношением футболистов – в целом я доволен. Но без забитых мячей побед не будет. Уже на старте матча выходили два против одного и Николай Гайдучик просто не смог отдать передачу. Такие передачи мы обязаны выполнять и реализовывать следующие шансы. Нам просто не хватает мастерства.

Я уже сказал это футболистам. Нам просто нужно выиграть одну игру и дальше будет полегче.

Дмитрий Шух сегодня дебютировал из-за повреждений Валерия Кучерова. Молодой футболист. Он хорошо работает на тренировках. Боролся, цеплялся за мяч в матче против одного из лидеров чемпионата. Радует, что он прогрессирует. Если так дальше будет работать – будет больше времени.

Сейчас у нас будет небольшая пауза в чемпионате. Сыграем контрольную игру с "Карпатами". В этом матче будем готовиться к "Кривбассу". Будем анализировать ошибки. Поэтому шанс выйти в старте в следующей официальной игре будет у всех.

Атмосфера в команде хорошая. Давит психологически лишь тот факт, что не имеем домашних побед. Футболисты поблагодарили друг друга в раздевалке. Все понимают, что мы заставили "Днепр-1" обороняться, выбивать мяч в аут и тянуть время. Трибуны нам аплодировали за игру. Поэтому не вешаем нос. Нет результата. Но мы работаем и продолжаем пытаться этот результат получить.

Не хватает мастерства, чтобы отдать последнюю передачу и нанести решающий удар. "Днепр-1" свой момент создал и забил. У нас этого, к сожалению, нет. Потому мы должны работать на каждой тренировке и в каждой игре. Только так мы повысим свое индивидуальное мастерство. Если так, как против "Ворсклы" и "Днепра-1" будем играть дальше – результат будет, - сказал Юрий Вирт.

Отметим, что "Верес" не побеждает уже в семи турах подряд. Это самая плохая серия команды за все времена выступлений в УПЛ.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ФК Верес

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