В 18-м туре УПЛ "Ворскла" на своем поле сыграла вничью против "Металлиста 1925" (0:0). Это уже третий подряд официальный матч в новом календарном году, где полтавчане не сумели победить. После игры с журналистами пообщался тренер Виктор Скрипник.

– Нам всегда чего-то не хватает, каких-то нюансов: то перекладина, то другие хорошие моменты, то простые голы, которые мы пропускаем. Наконец-то мы сегодня не пропустили, но и не забили.

Трудная игра, но я доволен тем, что мы хотели выиграть. Мы хотели контролировать мяч и через контроль создавать давление. Как и было в первом тайме. Если пропускаешь или забиваешь, игра меняется. Сегодня была такая игра, что любая ошибка могла быть роковой. В конце все опасались, особенно после паузы на тревогу. Было уже тяжело внести в игру конструктив. В основном, были длинные передачи и надежда на стандарты. Имеем то, что имеем. Жаль, когда вылетают или не играют я не говорю, что лучшие игроки… но приходится смотреть на молодежь, которая действительно может эту команду в будущем хорошо презентовать. И быть первым лицом этой команды. Ибо у нас, как вы видите, идет некая смена поколений. У нас очень добротные взрослые опытные игроки, но в то же время у нас очень маленькая прослойка футболистов средних лет. Таких как Челядин, Павлюк. Таких нужно больше. Мы смотрим больше на молодежь.

Относительно частой потери преимущества в ходе игры

Мы разговариваем с ребятами, они тоже в шоке. Также считают те матчи, в которых мы выигрывали в первых таймах, когда вообще в первом тайме можно было закрывать игру, а у нас были какие-то конфузы. Сказать, что эта психология на них так влияет? Это не столь определяющий фактор.

Относительно молодых игроков

Полгода они были вместе с нами в Ужгороде. Тренировались рядом с основой, играли за дубль, я смотрел на них. Кое-кто тренировался с нами. Я уже сказал, что это та грядка, которая в будущем будет олицетворять "Ворсклу". Это представители школы. Это то самое ценное, что должно быть у каждой традиционной команды: молодежь, которая поднялась и играет первой команде.

Относительно роли легионеров

Ошибки бывают в конце матчей. Вот как сегодня. Там где-то немного задержался, там где-то желтая карточка. С "Зарей" – две желтые карточки, игрок ушел с поля, вели 2:0, а стало, как стало (поражение 2:3, - примечание). Иностранцы добавляют колорита, которого где-то нам не хватает. Создают импровизацию. Если мы смотрим на бразильца Фелипе, то благодаря своей структуре тела и технике он может сохранить мяч впереди. Про Сефери я даже устал говорить: если он не забьет, то никто у нас не будет забивать. Уже ругаю всех. Это парень, побывавший в хороших школах: в Швейцарии, играл в Албании. Он много забивал, играет за сборную. Так что мы рады, что они в этой ситуации вообще согласились приехать в Украину.

Относительно будущего

Нам нужно формировать новую команду. Старожилы – это очень хорошо, молодежь – это очень хорошо. Но нам нужна, как я уже говорил, вот та прослойка, которой нет. Та прослойка, которая была, просто ушла от нас. У нас начал играть Челядин, начал играть Павлюк – это те, кому 23-24 года. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Остальным либо уже за тридцать, либо еще очень молодые. Эта разница дает о себе знать. На тренировках, когда нет давления, молодежь носится так, что думаешь – вот они готовы. Но когда бросаешь их в бой, то видно, что еще "сыроватые". Надо горячее сердце, но холодную голову.

Отметим, что "Ворскла" после 18-ти сыгранных матчей занимает девятую строчку турнирной таблицы.