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Юрий Вернидуб: Ребята спрашивали, когда Кривбасс можно будет называть "мужики". Сейчас они показывают себя с лучшей стороны

Премьер-лига
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Послематчевая пресс-конференция тренера Кривбасса

Юрий Вернидуб: Ребята спрашивали, когда Кривбасс можно будет называть "мужики". Сейчас они показывают себя с лучшей стороны

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" в 18-м туре УПЛ не сумел победить последнюю команду турнирной таблицы "Львов" – 2:2. Криворожцы дважды вели в счете, но соперник дважды отыгрывался. При этом весь второй тайм "Кривбасс" играл в меньшинстве из-за удаления Татаркова. Впечатлениями от игры поделился тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб.

– В принципе, игра удалась. Ребята продемонстрировали хороший футбол, выполняли то, что мы хотели. Забили первыми гол. Но немного, возможно, сломало нам игру удаление Татаркова. Пришлось действовать в меньшинстве. Но даже в такой ситуации мы неплохо смотрелись: отрабатывали в защите, а также переходили из обороны в атаку.

Забили второй гол, но "Львов" снова сравнял счет. Обидно, что при счете 2:2 мы снова имели шанс, чтобы забить, но не забили. Что ж, 2:2 – имеем одно очко, двигаемся дальше. Сейчас будет перерыв, хорошо поработаем и будем готовиться к выездному матчу против "Вереса".

– После того, как счет стал 1:1, ваша команда даже в меньшинстве владела преимуществом. Такой футбол дорогого стоит…

– Ребята хорошо понимали, что нужно играть, даже находясь в меньшинстве. Потому что это футбол: даже в меньшинстве можно играть, забивать и выигрывать. И были моменты. Я за них рад, они молодцы. Они меня спрашивали, когда команду "Кривбасс" можно будет называть "мужики". И действительно, они сейчас показывают себя с лучшей стороны. Сегодня отрабатывали друг за друга и сделали все, чтобы не проиграть в меньшинстве.

– Почему заменили Приходько в перерыве? Боялись, что он может получить вторую желтую?

– Да, у Клима была желтая, и у Славы Рябова была. Но я так решил, потому что Приходько играет в центре поля, и у него было больше шансов получить вторую желтую. Минус два в составе было бы совсем плохо. Потому я его предупредил, что заменю, он на это отреагировал нормально.

- Впервые в этом году с первых минут появились Рябов, Дибанго, Приходько. Оцените их игру.

– Все нормально, они готовились на сборах вместе со всеми. Рябов вообще - опытный футболист, хорошо себя проявил. Приходько и Дибанго тоже молодцы.

Отметим, что "Кривбасс" после 18 сыгранных матчей идет на седьмом месте турнирной таблицы.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас

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