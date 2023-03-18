Верес не может выиграть семь матчей подряд. Это самая плохая серия в истории выступлений команды в УПЛ

В рамках 18-го тура чемпионат Украины "Верес" уступил "Днепру-1" со счетом 0:1. Это поражение продолжило безвыигрышную серию команды из Ровно до семи поединков.

Это самый плохой период в истории "Вереса". Ранее самой длинной безвыигрышной серии в элитном дивизионе Украины были четыре матча.

Отметим, что на протяжении текущей серии "Верес" добыл одну ничью и потерпел шесть поражений.