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Верес не может выиграть семь матчей подряд. Это самая плохая серия в истории выступлений команды в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Шесть поражений и одна ничья

Верес не может выиграть семь матчей подряд. Это самая плохая серия в истории выступлений команды в УПЛ

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 18-го тура чемпионат Украины "Верес" уступил "Днепру-1" со счетом 0:1. Это поражение продолжило безвыигрышную серию команды из Ровно до семи поединков.

Это самый плохой период в истории "Вереса". Ранее самой длинной безвыигрышной серии в элитном дивизионе Украины были четыре матча.

Отметим, что на протяжении текущей серии "Верес" добыл одну ничью и потерпел шесть поражений.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ жива

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