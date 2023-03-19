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Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1

Премьер-лига
(2 голосов)

Болельщики "Динамо" в грусти, чего не скажешь о прямых конкурентах киевлян

Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

На старте 2023-го "Динамо" потерпело уже второе поражение в трех матчах. Неудача в матче против "Зари" болезненна еще и тем, что киевляне таким образом отпустили всех конкурентов в борьбе за три первых строчки и поставили под серьезное сомнение свои перспективы сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов или хотя бы Лиге Европы. В "Заре" ситуация кардинально противоположна. Луганчане впервые в истории за один сезон набрали шесть очков в поединках с "динамовцами" и продолжают погоню за лидерами.

Наш фотокор Алина Ерофеева посетила игру в прекрасную весеннюю погоду и делится с вами крутыми работами со стадиона имени Валерия Лобановского.

Фотогалерея

Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 1Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 2Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 3Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 4Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 5Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 6Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 7Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 8Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 9Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 10Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 11Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 12Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 13Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 14Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 15Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 16Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 17Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 18Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 19Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 20Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 21Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 22Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 23Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 24Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 25Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 26Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 27Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 28Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 29Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 30Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 31Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 32Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 33Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 34Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 35Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 36Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 37Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 38Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 39Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 40Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 41Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 42Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 43Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 44Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 45Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 46Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 47Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 48Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 49Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 50Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 51Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 52Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 53Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 54Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 55Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 56Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 57Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 58Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 59Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 60Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 61Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 62Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 63Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 64Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 65Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 66Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 67Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 68Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 69Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 70Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 71Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 72Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 73Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 74Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 75Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 76Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 77Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 78Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 79Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 80Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 81Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 82Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 83Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 84Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 85Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1 - фото 86
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) фото
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
19.03.2023 в 00:30
По логіці, ДК яке вже років 8 будує команду довкола українців в час війни мало б бути на 2 голови вище всіх інших клубів, які втратили легіонерів. А виявляється ні фіга. Пора з Луческу прощатись.
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