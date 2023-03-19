Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1

На старте 2023-го "Динамо" потерпело уже второе поражение в трех матчах. Неудача в матче против "Зари" болезненна еще и тем, что киевляне таким образом отпустили всех конкурентов в борьбе за три первых строчки и поставили под серьезное сомнение свои перспективы сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов или хотя бы Лиге Европы. В "Заре" ситуация кардинально противоположна. Луганчане впервые в истории за один сезон набрали шесть очков в поединках с "динамовцами" и продолжают погоню за лидерами.

Наш фотокор Алина Ерофеева посетила игру в прекрасную весеннюю погоду и делится с вами крутыми работами со стадиона имени Валерия Лобановского.

Фотогалерея