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Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1
Болельщики "Динамо" в грусти, чего не скажешь о прямых конкурентах киевлян
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
На старте 2023-го "Динамо" потерпело уже второе поражение в трех матчах. Неудача в матче против "Зари" болезненна еще и тем, что киевляне таким образом отпустили всех конкурентов в борьбе за три первых строчки и поставили под серьезное сомнение свои перспективы сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов или хотя бы Лиге Европы. В "Заре" ситуация кардинально противоположна. Луганчане впервые в истории за один сезон набрали шесть очков в поединках с "динамовцами" и продолжают погоню за лидерами.
Наш фотокор Алина Ерофеева посетила игру в прекрасную весеннюю погоду и делится с вами крутыми работами со стадиона имени Валерия Лобановского.
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