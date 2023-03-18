Минай U11 сыграл в полуфинале детского турнира в Вильнюсе

"Минай" U11 принял участие в международном турнире Ateitis Cup. Более того, закарпатцам удалось выйти из своей группы в плей-офф. Это стало возможным, в частности, благодаря победе подопечных Никиты Гальчака над ровесниками из "Ювентуса" - 2:0.

Затем минайцы сыграли в полуфинале против "Челси" – это и стало непреодолимым препятствием для закарпатцев. Поражение 0:2.

В воскресенье, 19-го марта, "Минай" U11 сыграет за третье место. Соперник украинцев – хозяин турнира "Атеитис" из Вильнюса. Начало игры – 11:50.