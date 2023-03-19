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ФК Львов в текущем сезоне УПЛ привлек больше всего футболистов
У "Вереса" этот показатель наименьший.
Фото: ФК Кривбас
ФК "Львов" вышел в лидеры чемпионата Украины по количеству привлеченных футболистов в текущем сезоне.
За команду Дулуба в этом розыгрыше УПЛ сыграли 35 футболистов. Вчера в матче против "Кривбасса" дебютировал бразильский легионер Мурило де Соуза. Он как раз и стал юбилейным игроком.
"Ворскла" и "Заря" расположили на втором месте по показателю вовлеченности футболистов – 34 и 33 игрока соответственно. Наиболее консервативной командой является "Верес": в этом сезоне за ровенчан сыграло 22 разных исполнителя.
Количество задействованных игроков участников текущего чемпионата Украины (на 18.03.2023):
|
К
|
Клуб
|
35
|
Львов
|
34
|
Ворскла
|
33
|
Заря
|
32
|
Динамо
|
32
|
Черноморець
|
30
|
Металлист
|
30
|
Олександрия
|
29
|
Минай
|
28
|
Днепр-1
|
28
|
Кривбасс
|
28
|
Рух
|
28
|
Шахтер
|
27
|
Інгулець
|
27
|
Металлист 1925
|
24
|
Колос
|
22
|
Верес
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