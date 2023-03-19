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ФК Львов в текущем сезоне УПЛ привлек больше всего футболистов

Премьер-лига
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У "Вереса" этот показатель наименьший.

ФК Львов в текущем сезоне УПЛ привлек больше всего футболистов

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

ФК "Львов" вышел в лидеры чемпионата Украины по количеству привлеченных футболистов в текущем сезоне.

За команду Дулуба в этом розыгрыше УПЛ сыграли 35 футболистов. Вчера в матче против "Кривбасса" дебютировал бразильский легионер Мурило де Соуза. Он как раз и стал юбилейным игроком.

"Ворскла" и "Заря" расположили на втором месте по показателю вовлеченности футболистов – 34 и 33 игрока соответственно. Наиболее консервативной командой является "Верес": в этом сезоне за ровенчан сыграло 22 разных исполнителя.

Количество задействованных игроков участников текущего чемпионата Украины (на 18.03.2023):

К

Клуб

35

Львов

34

Ворскла

33

Заря

32

Динамо

32

Черноморець

30

Металлист

30

Олександрия

29

Минай

28

Днепр-1

28

Кривбасс

28

Рух

28

Шахтер

27

Інгулець

27

Металлист 1925

24

Колос

22

Верес
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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ

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