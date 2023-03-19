ФК Львов в текущем сезоне УПЛ привлек больше всего футболистов

ФК "Львов" вышел в лидеры чемпионата Украины по количеству привлеченных футболистов в текущем сезоне.

За команду Дулуба в этом розыгрыше УПЛ сыграли 35 футболистов. Вчера в матче против "Кривбасса" дебютировал бразильский легионер Мурило де Соуза. Он как раз и стал юбилейным игроком.

"Ворскла" и "Заря" расположили на втором месте по показателю вовлеченности футболистов – 34 и 33 игрока соответственно. Наиболее консервативной командой является "Верес": в этом сезоне за ровенчан сыграло 22 разных исполнителя.

Количество задействованных игроков участников текущего чемпионата Украины (на 18.03.2023):