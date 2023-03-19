Шахтер - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

После поражения 1:7 в Роттердаме против "Фейеноорда", донецкий "Шахтер" намерен вернуться на победный путь, при этом сохранив лидерство в УПЛ. Тем более, что главный соперник, в лице "Днепра-1", свой поединок 18-го тура выиграл. А значит и "горнякам" оступаться нельзя. "Рух" попытается помешать фавориту, исправившись за поражение "Колосу", однако совершить сей подвиг будет весьма непросто.

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"Шахтер" 15:00 "Рух"

VBET-лига. 18-й тур

19 марта, Львов, стадион "Арена Львов"

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