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Шахтер - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Смотреть онлайн матч Украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Рух", 19 марта 2023

Шахтер - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

После поражения 1:7 в Роттердаме против "Фейеноорда", донецкий "Шахтер" намерен вернуться на победный путь, при этом сохранив лидерство в УПЛ. Тем более, что главный соперник, в лице "Днепра-1", свой поединок 18-го тура выиграл. А значит и "горнякам" оступаться нельзя. "Рух" попытается помешать фавориту, исправившись за поражение "Колосу", однако совершить сей подвиг будет весьма непросто.

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"Шахтер" 15:00 "Рух"

VBET-лига. 18-й тур
19 марта, Львов, стадион "Арена Львов"

  • Ближе к матчу также появится проигрыватель видео трансляции в YouTube

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Трансляція матчу Шахтар - Рух
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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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