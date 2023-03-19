Капитан Динамо Сидорчук провел 200-й матч за киевлян в УПЛ

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук достиг отметки в 200 проведенных матчей в УПЛ в составе "бело-синих". Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Юбилейным для полузащитника стал вчерашний поединок против "Зари", в котором "Динамо" потерпело поражение. Сидорчук провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

Всего на счету Сергея в чемпионате в составе киевлян 17 голов, 14 ассистов. Также полузащитник получил 48 желтых карточек и четыре раза был удален с поля (одна прямая красная).

Отметим, что Сидорчук дебютировал в бело-синей футболке в матче УПЛ 10 марта 2013 года в матче против "Волыни".

Хавбек стал 10-м игроком в истории "Динамо", проведшим 200 встреч в составе киевлян.

В этом сезоне капитан сыграл в 28 поединках во всех турнирах, отличившись один ассистом.