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Капитан Динамо Сидорчук провел 200-й матч за киевлян в УПЛ
Дебютировал 10 лет назад
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук достиг отметки в 200 проведенных матчей в УПЛ в составе "бело-синих". Об этом сообщает официальный сайт киевлян.
Юбилейным для полузащитника стал вчерашний поединок против "Зари", в котором "Динамо" потерпело поражение. Сидорчук провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.
Всего на счету Сергея в чемпионате в составе киевлян 17 голов, 14 ассистов. Также полузащитник получил 48 желтых карточек и четыре раза был удален с поля (одна прямая красная).
Отметим, что Сидорчук дебютировал в бело-синей футболке в матче УПЛ 10 марта 2013 года в матче против "Волыни".
Хавбек стал 10-м игроком в истории "Динамо", проведшим 200 встреч в составе киевлян.
В этом сезоне капитан сыграл в 28 поединках во всех турнирах, отличившись один ассистом.
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