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Рябов: В матче со Львовом мы просто потеряли два очка
Игрок криворожского клуба считает, что можно было сыграть лучше
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов прокомментировал матч 18-го тура УПЛ против "Львова" (2:2).
"При счете 2:2 мы могли забить и третий. К сожалению, Хомченовский не реализовал свой момент. Но тяжело набирать зачетные баллы, когда ведешь сначала 1:0, потом 2:1, но пропускаешь необязательный гол и в итоге только 2:2 .
Второй гол – это другая история. Бодя выручил, отразил пенальти, а мы не успели его подстраховать и выбить мяч. Но это футбол. Трудный матч.
Судейство? Это уже отдельная история. Не хочется о нем совсем ничего говорить. Считаю, в общей сложности потеряли два зачетных балла. Что ж, пока имеем одно очко. Будем одерживать победы уже в следующих поединках", - сказал Рябов.
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