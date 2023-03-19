Имереков: Динамо – наш прямой конкурент, поэтому мы настраивались на матч

Защитник "Зари" Максим Имереков рассказал о победе над "Динамо" (1:0) в 19 туре УПЛ.

- "Динамо" – наш прямой конкурент за еврокубковые места. Потому мы настраивались на этот матч и хотели победить.

Наверное, была ровная игра, которая шла к забитому мячу. Нам больше повезло. Думаю, что мы больше создали голевые моменты у ворот соперника. "Заря" использовала свой шанс и закономерно выиграла. Мы тщательно готовились к матчу с "Динамо". Понимали, как они будут играть.

– У вас не играл Булеца, а у киевлян Буяльский. Кому было труднее?

– Это равноценные замены, плюс-минус, – сказал Имереков.