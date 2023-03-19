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Имереков: Динамо – наш прямой конкурент, поэтому мы настраивались на матч

Премьер-лига
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Хорошо подготовиться удалось

Имереков: Динамо – наш прямой конкурент, поэтому мы настраивались на матч

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Защитник "Зари" Максим Имереков рассказал о победе над "Динамо" (1:0) в 19 туре УПЛ.

- "Динамо" – наш прямой конкурент за еврокубковые места. Потому мы настраивались на этот матч и хотели победить.

Наверное, была ровная игра, которая шла к забитому мячу. Нам больше повезло. Думаю, что мы больше создали голевые моменты у ворот соперника. "Заря" использовала свой шанс и закономерно выиграла. Мы тщательно готовились к матчу с "Динамо". Понимали, как они будут играть.

– У вас не играл Булеца, а у киевлян Буяльский. Кому было труднее?

– Это равноценные замены, плюс-минус, – сказал Имереков.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Имереков
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Источник:
Sportarena

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