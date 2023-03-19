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Имереков: Динамо – наш прямой конкурент, поэтому мы настраивались на матч
Хорошо подготовиться удалось
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Защитник "Зари" Максим Имереков рассказал о победе над "Динамо" (1:0) в 19 туре УПЛ.
- "Динамо" – наш прямой конкурент за еврокубковые места. Потому мы настраивались на этот матч и хотели победить.
Наверное, была ровная игра, которая шла к забитому мячу. Нам больше повезло. Думаю, что мы больше создали голевые моменты у ворот соперника. "Заря" использовала свой шанс и закономерно выиграла. Мы тщательно готовились к матчу с "Динамо". Понимали, как они будут играть.
– У вас не играл Булеца, а у киевлян Буяльский. Кому было труднее?
– Это равноценные замены, плюс-минус, – сказал Имереков.
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