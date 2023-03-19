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Дебют Келси и Гочолеишвили в основе. Стал известен стартовый состав Шахтера на матч против Руха
Также в одиннадцатку вернулся Ракицкий
Шахтар / Автор невідомий
"Шахтер" сыграет против "Руха" в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич выбрал состав на этот матч
Трубин – Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко – Джурасек, Криськив, Судаков – Келси.
⚒ Наш склад на матч Прем’єр-ліги з «Рухом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 19, 2023
???? Пряма трансляція – Setanta Sports.#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/VHwoyJEyFw
Для защитника Гочолеишвили и нападающего Келси появления в старте будут дебютными в "Шахтере". Ранее грузин провел 30 минут против “Миная”, а венесуэлец успел сыграть в пяти поединках и отличиться двумя голами.
"Шахтер" и "Рух" начнут свой матч в 15:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
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