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Дебют Келси и Гочолеишвили в основе. Стал известен стартовый состав Шахтера на матч против Руха

Премьер-лига
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Также в одиннадцатку вернулся Ракицкий

Дебют Келси и Гочолеишвили в основе. Стал известен стартовый состав Шахтера на матч против Руха

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

"Шахтер" сыграет против "Руха" в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич выбрал состав на этот матч

Трубин – Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко – Джурасек, Криськив, Судаков – Келси.

Для защитника Гочолеишвили и нападающего Келси появления в старте будут дебютными в "Шахтере". Ранее грузин провел 30 минут против “Миная”, а венесуэлец успел сыграть в пяти поединках и отличиться двумя голами.

"Шахтер" и "Рух" начнут свой матч в 15:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Георгий Гочолейшвили Кевин Келси
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