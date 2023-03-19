Ингулец - Черноморец 1:2. Григорчук поймал попутный ветер

Для Сергея Ковальца "Черноморец" клуб точно не чужой. Ранее он работал с одесситами, пытаясь вернуть команду из небытия в УПЛ. То есть, из Первой лиги. Формально, сделать это он не смог, так как был уволен за полгода до камбэка "моряков" в элиту. С другой стороны, есть мнение, что именно Ковалец построил ту команду, которую потом грамотно до финиша довел Алексей Антонов, работавший в штабе Ковальца. Anyway, сегодня Ковалец противостоял бывшему клубу, однако это было не главной мотивацией наставника...

Ныне "Ингулец" в форме. Команда победила в четырех последних играх, два из которых случились в эпоху Ковальца. Именно при нем "казаки" на выезде обыграли "Динамо" и смогли подняться из зоны вылета на десятую строчку. Вроде и неплохо, но душа точно требовала продолжения. Все-таки "Черноморец" ныне - это скорее имя, нежели сверхгрозный оппонент. Да, команда Григорчука точно так же идет без поражений в 2023-м году (победа и ничья), однако "моряки" идут ниже "Ингульца", пропускают в каждом матче и все еще не имеют былой стабильности. Хотя и свои козыри у команды имеются.

Например, скорость вингеров, особенного Зигея Бадибанга, который очень помог команде уже на старте поединка. На 28-й секунде вингер принял мяч в чужой штрафной, после чего пробросил его мимо кипера соперника, который был вынужден нарушать правила. Пенальти. Чистый. К мячу подошел новичок команды Гай Хадида, который сегодня дебютировал в составе "моряков". И сделал это достаточно ударно, реализовав приговор арбитра - 0:1. Быстрый пропущенный точно не входил в планы команды Ковальца, которая выглядела немного потерянной на протяжении всего первого тайма. Все же "Ингульцу" при любом тренер удобнее работать без мяча, однако сегодня нужно было часто действовать первым номером. И это получалось с трудом и почти без моментов. Вспоминается разве что немного картинное/немного спорное падение Козака в чужой штрафной - атакующий футболист хозяев за это получил желтую.

"Черноморец" не особо напрягаясь контролировал соперника, при этом не забывая о выпадах на скорости. Один из них привел ко второму забитому, который произошел незадолго до свистка на перерыв. Пользуясь штампом, скажем, что данный гол был забит "в раздевалку", и получился он достаточно сочным. Во время быстрого выпада все тот же Хадида выдал классную передачу в зону на Алефиренко, после чего зимний новичок "Черноморца" в касание перекинул вышедшего из ворот Паламарчука. Красота, гляньте, если не видели. "Моряки" получили плюс два до перерыва, о лучшем результате первого тайма Роман Григорчук и мечтать не смел. По крайней мере, в слух.

Большая часть второго тайма прошла под эгидой: "Одни не хотели, а у других не получалось". Хозяева всеми силами пытались хоть что-то создать у ворот Непогодова, однако первый стоящий момент пришел лишь на 79-й минуте. Марусич красивым пасом через себя отдал на Головкина, удару которого не хватило немного точности. Но кто ищет, тот всегда найдет, ведь уже спустя пару минут именно Головкин сократил отставание в счете. Вышедший на замену вингер хитро пробил издали, поймав Непогодова на противоходе - 1:2. Забитый гол игрок посвятил своему отцу. Увы, но данный точный удар стал последним на сегодня, и несмотря на давление "Ингульца", из-за которого местами гости вынужденны были играть на вынос, ничью спасти коллектив Ковальца не сумел, прервав рекордную для себя победную серию.

А "Черноморец" вместе с главным тренером точно поймал попутный ветер, выиграв два из трех матчей в этом году. Семь балов из девяти возможных, и вот команда прыгает с 15-го места сразу на 11-е. Неплохое начало года.

VBET-лига. 18-й тур

19 марта, Петрово, стадион "Ингулец"

Ингулец - Черноморец 1:2

Голы: Иван Головкин 83 - Гай Хадида 2 (пен.), Даниил Алефиренко 40

Ингулец: Алексей Паламарчук, Владислав Клименко, Максим Марусич, Александр Козак (Иван Головкин 65), Владимир Одарюк (Юрий Козыренко 56), Александр Кучеренко (Даниил Кравчук 80), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев, Максим Ковалёв, Андрей Кухарук, Максим Мельничук (Дмитрий Поспелов 56)

Черноморец: Дмитрий Непогодов, Александр Васильев, Лука Гучек, Орест Кузык (Сергей Политыло 77), Илья Путря, Гай Хадида (Дмитрий Юсов 71), Александр Демченко, Даниил Алефиренко, Зигей Бадибанга, Максим Брагару, Владимир Салюк

Предупреждения: Александр Козак 27, Андрей Кухарук 30, Владислав Клименко 51 - Владимир Салюк 20, Даниил Алефиренко 42, Александр Демченко 64