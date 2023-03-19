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Президент Вереса пообещал команде премию в пять миллионов гривен за попадание в еврокубки
Минимальная задача для такого – пятое место
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин пообещал игрокам команды дополнительную премию за занятое место в еврокубках:
“Однажды еще в прошлом году мы встречались с командой и проговорили, что нам нужна дополнительная мотивация, например, за какие-то места в турнирной таблице. Мы для себя приняли такое решение...
Если мы займем пятое место, я готов от себя дать дополнительную премию в размере пяти миллионов гривен на команду. Пятое место – пять миллионов гривен”, - сказал Надеин.
Пятая позиция чемпионата позволяет выступать в Лиге конференций, начиная со второго раунда квалификации. Сейчас ровенчане идут на 12 месте, а от пятой "Александрии" из отделяет 10 очков за 12 туров до конца чемпионата.
В прошлом сезоне "Верес" завершил прерванный чемпионат Украины на девятой позиции.
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