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Президент Вереса пообещал команде премию в пять миллионов гривен за попадание в еврокубки

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная задача для такого – пятое место

Президент Вереса пообещал команде премию в пять миллионов гривен за попадание в еврокубки

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин пообещал игрокам команды дополнительную премию за занятое место в еврокубках:

“Однажды еще в прошлом году мы встречались с командой и проговорили, что нам нужна дополнительная мотивация, например, за какие-то места в турнирной таблице. Мы для себя приняли такое решение...

Если мы займем пятое место, я готов от себя дать дополнительную премию в размере пяти миллионов гривен на команду. Пятое место – пять миллионов гривен”, - сказал Надеин.

Пятая позиция чемпионата позволяет выступать в Лиге конференций, начиная со второго раунда квалификации. Сейчас ровенчане идут на 12 месте, а от пятой "Александрии" из отделяет 10 очков за 12 туров до конца чемпионата.

В прошлом сезоне "Верес" завершил прерванный чемпионат Украины на девятой позиции.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Комментарии (3)
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студент (Харьков)
19.03.2023 в 16:43
Это выше дырявых быть? Я только за. Боритесь ребята!
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xo66it (Оболонский Рейх)
19.03.2023 в 16:30
Час давати премії за збереження місця в упл
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Vetgame
19.03.2023 в 15:52
Эх, не видать им 5 лямов
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