Президент Вереса пообещал команде премию в пять миллионов гривен за попадание в еврокубки

Президент "Вереса" Иван Надеин пообещал игрокам команды дополнительную премию за занятое место в еврокубках:

“Однажды еще в прошлом году мы встречались с командой и проговорили, что нам нужна дополнительная мотивация, например, за какие-то места в турнирной таблице. Мы для себя приняли такое решение...

Если мы займем пятое место, я готов от себя дать дополнительную премию в размере пяти миллионов гривен на команду. Пятое место – пять миллионов гривен”, - сказал Надеин.