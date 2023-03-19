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Точно ли травма? Конопля, который был исключен из списка сборной, сыграл за Шахтер против Руха
Как это объяснить?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля недавно был исключен из состава сборной Украины на мартовский сбор. Его место занял правый защитник "Александрии" Денис Мирошниченко.
Однако Конопля не только попал в заявку "горняков" на матч против "Руха" в 18-м туре УПЛ, но и вышел на старте второго тайма. Защитник заменил Гиорги Гочолеишвили – это был первый матч грузина в старте.
УАФ сообщала о том, что защитник, а также еще один игрок "Шахтера" Александр Зубков травмированы, поэтому не смогут принять участие в подготовке к матчу против Англии. Вингера, к слову, в заявке против львовян нет.
Сборная Украины начнет свой сбор завтра, 20 марта, в Лондоне. На 26 марта запланирован матч против Англии на "Уэмбли".
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