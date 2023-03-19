Точно ли травма? Конопля, который был исключен из списка сборной, сыграл за Шахтер против Руха

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля недавно был исключен из состава сборной Украины на мартовский сбор. Его место занял правый защитник "Александрии" Денис Мирошниченко.

Однако Конопля не только попал в заявку "горняков" на матч против "Руха" в 18-м туре УПЛ, но и вышел на старте второго тайма. Защитник заменил Гиорги Гочолеишвили – это был первый матч грузина в старте.

УАФ сообщала о том, что защитник, а также еще один игрок "Шахтера" Александр Зубков травмированы, поэтому не смогут принять участие в подготовке к матчу против Англии. Вингера, к слову, в заявке против львовян нет.

Сборная Украины начнет свой сбор завтра, 20 марта, в Лондоне. На 26 марта запланирован матч против Англии на "Уэмбли".