ВИДЕО, как Матвиенко отличился голом за Шахтер впервые с осени 2021-го года

В рамках 18-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" побеждает львовский "Рух".

Счет во встрече на 27-й минуте открыл защитник "горняков" Николай Матвиенко. 26-летний украинец отличился за "Шахтер" впервые с 7 ноября 2021 года - тогда Николай отметился голом в матче против "Колоса".

В составе донецкой команды Матвиенко принял участие в 157 поединках, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 12 голевых передач.

Видео гола Матвиенко