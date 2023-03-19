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ВИДЕО, как Матвиенко отличился голом за Шахтер впервые с осени 2021-го года
Николай забил "Руху"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В рамках 18-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" побеждает львовский "Рух".
Счет во встрече на 27-й минуте открыл защитник "горняков" Николай Матвиенко. 26-летний украинец отличился за "Шахтер" впервые с 7 ноября 2021 года - тогда Николай отметился голом в матче против "Колоса".
В составе донецкой команды Матвиенко принял участие в 157 поединках, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 12 голевых передач.
Видео гола Матвиенко
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