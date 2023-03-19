  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ВИДЕО, как Матвиенко отличился голом за Шахтер впервые с осени 2021-го года
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО, как Матвиенко отличился голом за Шахтер впервые с осени 2021-го года

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Николай забил "Руху"

ВИДЕО, как Матвиенко отличился голом за Шахтер впервые с осени 2021-го года

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В рамках 18-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" побеждает львовский "Рух".

Счет во встрече на 27-й минуте открыл защитник "горняков" Николай Матвиенко. 26-летний украинец отличился за "Шахтер" впервые с 7 ноября 2021 года - тогда Николай отметился голом в матче против "Колоса".

В составе донецкой команды Матвиенко принял участие в 157 поединках, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 12 голевых передач.

Видео гола Матвиенко

По теме
yellow-arrow
ФК Рух уволил Кучука с должности главного тренера
yellow-arrow
Шахтер - Рух 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Шахтер встречает международную паузу первым, Металлист в зоне вылета. Результаты и расписание матчей УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде