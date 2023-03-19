Шахтер - Рух 2:0. Восстановительная терапия после Фейеноорда

Поединок "Шахтер" - "Рух" - не самое интересное блюдо за обеденным столом УПЛ. Все-таки команды не имеют длинной истории противостояний, они не являются соседями по таблице, да и вражда между фанатами или владельцами также не зафиксирована. Однако на юниорском уровне все иначе. В первенстве U19 именно львовяне ныне лидируют, а в недавнем очном матче с молодыми "горняками" они одержали выездную победу, укрепив лидерство. Да и недавние успехи клуба в юношеской ЛЧ говорят сами за себя - на данном уровне "Рух" не зря считается грозной силой. Правда пока это не сильно помогает главной команде.

Почти все конкуренты львовян в борьбе за выживание смогли в 18-м туре набрать очки, а потому команде Кучука не помешали бы балы в сегодняшнем матче. Жаль, что с соперником не повезло. "Шахтер" мало того что достаточно уверенно несется в рамках УПЛ, уже опередив "Днепр-1", так еще и недавно был унижен в Роттердаме "Фейеноордом" (1:7). Команда Йовичевича точно хотел отомстить, пускай и "Рух" не сильно виноват в их разгроме. Просто так вышло, что коллектив Кучука попал под горячую руку.

Мало кто был удивлен тем фактом, что "Рух" с первых минут отказался от мяча и плавно передвинулся на свою половину, дабы как можно дольше оборонять нулевой счет. Получалось с переменным успехом, ибо "горняки" давили не очень агрессивно, но несколько опасных подходов у них было. Особенно выделяется момент, когда Кевин Келси не переиграл своим ударом Панькива, параллельно пожадничав отдать пас на Джурасека. А ведь мог выкатывать на пустые. Как бы там ни было, гол от "Шахтера" далеко не убежал. В середине первого тайма, Ракицкий фирменным пасом соорудил атаку хозяев, Келси скинул на Крыськива, который головой отдал пас на Матвиенко. Николай, который сегодня играл в качестве левого фулбека, точно пробил в дальний угол - 1:0.

Интересно, что Йовичевич сегодня выпустил состав без чистых вингеров, благодаря чему команда уверенно обращалась с мячом и путала соперника постоянным перемещением хавбеков. Благодаря этому вскоре пришел второй гол. Судаков закинул на ход Крыськиву, который мощным ударом пробил под перекладину - 2:0. Игра сделана, а Дмитрий оформил 1+1. А ведь против "Фейеноорда" он был заменен еще в перерыве, когда "привез" два первых гола. Все-таки иногда в качестве профилактики украинским командам после поражений в еврокубках нужно принимать "Рух". В лечебных целях.

После перерыва Йовичевич решил немного освежить состав, пустив в бой Траоре и Коноплю. Последнего, к слову, недавно убрали из состава сборной, сославшись на травму. Но сегодня он оказался в строю. "Шахтер" редко давал "Рух" поиграться с мячом, оставив на собой тотальное территориальное преимущество. Львовяне пытались играть агрессивно, ловить "горняков" на контрах, однако ничего осмысленного создать не поучалось. Не сильно помогал и Таллес, который сегодня оставался в запасе. Выйдя во втором тайме, ход тяжелого матча изменить ему не удалось. Если говорить в целом, то второй тайм можно было и не проводить, отправив команды досрочно на международную паузу. "Рух" при всем старании, не мог доставить проблем обороне "Шахтера", в то самое время как коллектив Йовичевича банально бросил играть, сухо контролируя игру и победный счет. Отдаленно даже напоминает "Манчестер Сити" образца нынешнего сезона.

2:0 - "Шахтер" без проблем возвращает лидерство в УПЛ и немного восстанавливается морально после недавних 1:7. "Рух" остается 14-м, опережая предпоследний "Металлист" лишь по дополнительным показателям, а УПЛ уходит на небольшую паузу. Увидимся первого апреля.

VBET-лига. 18-й тур

19 марта, Львов, стадион "Арена Львов"

Шахтер - Рух 2:0

Голы: Николай Матвиенко 27, Дмитрий Крыськив 31

Шахтер: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко (Егор Назарина 80), Гиорги Гочолейшвили (Ефим Конопля 46), Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек (Олег Очеретько 66), Кевин Келси (Лассина Траоре 46), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ярослав Ракицкий (Богдан Михайличенко 69)

Рух: Юрий Панькив, Виталий Холод, Алексей Довгий, Юрий Климчук, Остап Притула, Уив Соломон-Отабор, Фабрисио Альваренга (Василий Рунич 46), Эдсон Фернандо (Таллес Бренер 46), Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Виталий Роман

Предупреждения: Кевин Келси 35, Ярослав Ракицкий 69 - Эдсон Фернандо 13