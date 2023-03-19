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Шахтер - Рух 2:0. Обзор матча и видео голов
Реабилитация "горняков" после "Фейеноорда"
Фото: ФК Шахтар
В рамках 18-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" уверенно обыграл львовский "Рух". Подопечные Игоря Йовичевича сделали результат еще в первом тайме, дважды поразив ворота соперника в течение 5 минут. Голами в составе "горняков" отличились Матвиенко и Криськив. После этого тура "Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая второй "Днепр-1" на 3 очка. В свою очередь, команда Леонида Кучука занимает 14-е место.
VBET-лига. 18-й тур
19 марта, Львов, стадион "Арена Львов"
Голы: Николай Матвиенко 27, Дмитрий Крыськив 31
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