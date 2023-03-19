ФК Рух уволил Кучука с должности главного тренера

Официальный сайт львовского "Руха" объявил о прекращении сотрудничества с Леонидом Кучуком. Белорусский специалист покидает пост главного тренера "львов".

"Желаем Леониду Станиславовичу успехов в дальнейшей тренерской карьере, спасибо за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он поделился с "руховцами", - говорится в сообщении ФК "Рух".

Напомним, Кучук возглавил украинскую команду в августе 2021 года. А перед этим коуч работал в клубе с февраля по декабрь 2019-го года. За этот период Кучук во главе львовского коллектива провел 66 матчей во всех турнирах: 27 побед, 19 ничьих, 20 поражений; разница мячей – 92-68.