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ФК Рух уволил Кучука с должности главного тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Белорусский коуч проработал в клубе два периода

ФК Рух уволил Кучука с должности главного тренера

fcrukh.com

Новина українською

Официальный сайт львовского "Руха" объявил о прекращении сотрудничества с Леонидом Кучуком. Белорусский специалист покидает пост главного тренера "львов".

"Желаем Леониду Станиславовичу успехов в дальнейшей тренерской карьере, спасибо за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он поделился с "руховцами", - говорится в сообщении ФК "Рух".

Напомним, Кучук возглавил украинскую команду в августе 2021 года. А перед этим коуч работал в клубе с февраля по декабрь 2019-го года. За этот период Кучук во главе львовского коллектива провел 66 матчей во всех турнирах: 27 побед, 19 ничьих, 20 поражений; разница мячей – 92-68.

В настоящее время "Рух" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Сегодня львовяне проиграли донецкому "Шахтеру" – 0:2.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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Источник:
ФК "Рух"

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