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Рух уволил Кучука с должности главного тренера
Белорусский коуч проработал в клубе два периода
fcrukh.com
Официальный сайт львовского "Руха" объявил о прекращении сотрудничества с Леонидом Кучуком. Белорусский специалист покидает пост главного тренера "львов".
"Желаем Леониду Станиславовичу успехов в дальнейшей тренерской карьере, спасибо за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он поделился с "руховцами", - говорится в сообщении ФК "Рух".
Напомним, Кучук возглавил украинскую команду в августе 2021 года. А перед этим коуч работал в клубе с февраля по декабрь 2019-го года. За этот период Кучук во главе львовского коллектива провел 66 матчей во всех турнирах: 27 побед, 19 ничьих, 20 поражений; разница мячей – 92-68.
В настоящее время "Рух" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Сегодня львовяне
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