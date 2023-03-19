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Рух уволил Кучука с должности главного тренера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Белорусский коуч проработал в клубе два периода

Рух уволил Кучука с должности главного тренера

fcrukh.com

Новина українською

Официальный сайт львовского "Руха" объявил о прекращении сотрудничества с Леонидом Кучуком. Белорусский специалист покидает пост главного тренера "львов".

"Желаем Леониду Станиславовичу успехов в дальнейшей тренерской карьере, спасибо за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он поделился с "руховцами", - говорится в сообщении ФК "Рух".

Напомним, Кучук возглавил украинскую команду в августе 2021 года. А перед этим коуч работал в клубе с февраля по декабрь 2019-го года. За этот период Кучук во главе львовского коллектива провел 66 матчей во всех турнирах: 27 побед, 19 ничьих, 20 поражений; разница мячей – 92-68.

В настоящее время "Рух" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Сегодня львовяне проиграли донецкому "Шахтеру" – 0:2.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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Источник:
ФК "Рух"

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Комментарии (16)
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miruk 81 (львів)
19.03.2023 в 20:47
Думаю Маркевич мав би спуститися з олімпу і спробувати доказати що він хороший тренер, бо багато хто вже почав сумніватись. Тим більше що й фінансово рух не бідніший за колишній металіст. Хоча думаю тренером призначать Пономарьова. Його а точніше Карпатівська u19 яка зараз рухівська переграла основу руху 7-2
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0
0
Байкал (Lviv)
19.03.2023 в 21:32
Все ,що написано вище ,нагадує вислів «чув дзвін та не знає де він». Все крім Пономарьова - це бздур. Які гроші в Русі? Там нема грошей , понти - є, а грошей немає. Футболістів - теж немає. Молодь, якій ще рано грати в ПЛ - є . Якщо не вилетять, то буде диво
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0
0
Sandra777 (Львів)
19.03.2023 в 20:35
Карпати в УПЛ рух в 1 лігу
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0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
19.03.2023 в 21:05
выигрывайте первую лигу.в чём проблема?
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0
0
Байкал (Lviv)
19.03.2023 в 20:34
Хто буде наступним тренером? Пономарьов - 100%. З такими виконавцями , які є зараз - це виліт в 1 лігу, а там Пономарьов зі своїм U19 і будуть грати.
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0
0
avatar
студент (Харьков)
19.03.2023 в 19:42
Помоему сейчас белоруским и руским тренерам не место в УПЛ. Не?
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0
-1
Ne_zderjalsia ( Irepen~) (Ирпень)
19.03.2023 в 19:51
Так Дулуб в похожей ситуации, если не хуже. Но работает, не скучает. Никто его не звильняет. Шо-то стороны не договаривают.
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0
0
avatar
студент (Харьков)
19.03.2023 в 20:07
Я считаю это неправильно. Надо и дулуба сажать в поезд и отправлять назад домой в гомель коровам хвосты крутить.. Беларусы нам сейчас такие же враги как и орки бл*ять!
0
-1
Мирон (Львів)
19.03.2023 в 18:42
Маркевич мабуть буде тренером. Кучука звільнили правильно. В другому таймі Кучук почав налаштовувати команду на гру, але де був у першому?
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
19.03.2023 в 18:33
Правильное решение. Если не обыгрывать такой нешахтер, то …
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+2
-4
avatar
scorpius (Ck)
19.03.2023 в 18:56
...то и Анчелотти с Гвардиолой не помогут
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+2
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
19.03.2023 в 19:32
недоумок твой любимый ....кривбасс тоже жидко обделался с шахтёром.и что вернидуб получил пинка под зад?пойди полечись вместе со "студентом"жажей?вам обоим место в психушке.тупая .....перхоть из запорожья
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+2
-2
adey (Korosten)
19.03.2023 в 18:22
мабуть Ротань буде тренером.
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+9
0
K-Spirit (Киев)
19.03.2023 в 18:31
А кого ж еще.
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+2
0
Acsakal (Kharkiv)
19.03.2023 в 19:14
Цікаво: Ротаня на чверть ставки беруть в кожну нову команду?
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+2
0
K-Spirit (Киев)
19.03.2023 в 19:55
На пол-шишки.
+1
0

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