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Колос - Минай 0:1. Обзор матча и видео гола
Минимальная победа закарпатской команды
ФК "Колос" / Автор невідомий
В рамках 18-го тура чемпионата Украины "Минай" на выезде минимально обыграл "Колос". Победу закарпатской команды принес гол Кравчука в начале встречи. После этого тура подопечные Ярослава Вишняка занимают 6 место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, команда Владимира Шарана расположилась на 13-й позиции.
Vbet лига. 18 тур
19 марта. Коваливка. Стадион Колос
Гол: Кравчук 9
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