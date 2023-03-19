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Колос - Минай 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа закарпатской команды

Колос - Минай 0:1. Обзор матча и видео гола

ФК "Колос" / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 18-го тура чемпионата Украины "Минай" на выезде минимально обыграл "Колос". Победу закарпатской команды принес гол Кравчука в начале встречи. После этого тура подопечные Ярослава Вишняка занимают 6 место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, команда Владимира Шарана расположилась на 13-й позиции.

Vbet лига. 18 тур

19 марта. Коваливка. Стадион Колос

"Колос" – "Минай" 0:1

Гол: Кравчук 9

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Минай
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