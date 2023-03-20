Новичок Черноморца и лучший тренер УПЛ на данный момент. Символическая сборная 18-го тура УПЛ

Завершился 18-й туре УПЛ. Увы, получился он не самым зрелищным, да и в целом ныне видна тенденция, как весной с каждой игровой неделей падает качество футбола. Запала у игроков и наставников хватило не очень надолго. Из интересно лично мы можем выделить неожиданно яркую перестрелку "Кривбасса" и "Львова" (2:2), а также победу "Зари" в игре против "Динамо". Не очень захватывающую, но все равно неожиданную.

UA-Футбол собрал традиционную сборную лучших игроков выходных, на этот раз остановившись на схеме 4-3-3. Более того, мы выпустим команду без номинального форварда, вместо чего сыграем с модной ныне "ложной девяткой".

Вратарь - Владислав Рыбак, "Днепр-1"

21-летний кипер лишь во второй раз в нынешнем сезоне вышел в футболке днепрян, проведя в целом добротный матч. Немного необычно выделять кипера одного из лидеров УПЛ в матче против одного из аутсайдеров, однако без нескольких сейвов Рыбака, коллектив Кучера вряд ли бы взял три бала.

Правый защитник - Максим Жичиков, "Металлист 1925"

Харьковский клуб действительно пришел в себя после 0:7 от "Шахтера". Да, в 2023-м году коллектив Эдмара-Голодюка пока идет без побед, однако в целом показывает неплохой футбол. Против "Ворсклы" команда прежде всего запомнилась игрой у своих ворот, а Жичиков, что называется "съел" Сефери из "Ворсклы", забившего в двух прошлых играх четыре гола.

Центральный защитник - Максим Имереков, "Заря"

Ван Леувен в целом любит работать с более молодыми игроками, однако любой качественный тренер знает о важности наличия опыт в обороне. За это в "Заре" отвечает именно Имереков, который дослужился до капитанской повязки, а против "Динамо" провел очень надежный матч, позволив луганчанам не пропустить.

Центральный защитник - Юрий Кравчук, "Минай"

Закарпатцы наконец-то победили в 2023-м году, во многом благодаря действиям центрбека Кравчука, ранее не имевшего постоянного места в старте. Однако против "Колоса" он не подвел, забил ранний гол и эталонно играл у своих ворот, умножая на ноль любые попытки соперника сравнять счет.

Левый защитник - Николай Матвиенко, "Шахтер"

"Рух" особо не напрягал оборону "горняков" в матче 18-го тура, что позволило Матвиенко часто подключаться вперед и поддерживать атаку своей команды. Со своей задачей он справился на отличную оценку, ведь именно точный удар Николая во многом и предопределил исход матча - красивый удар Николая в дальний угол помог "горнякам" открыть счет и почувствовать себя куда комфортнее.

Опорный полузащитник - Рифет Капич, "Кривбасс"

Вряд ли криворожане Вернидуба думали, что потеряют очки против последней команды УПЛ, однако это действительно так. И пока оборона "помогала" львовянам забивать, Капич всеми силами тащил свою команду в атаке. Именно он забил дважды, сначала реализовав пенальти, а после нанеся удар в дальний после паса Хомченовского.

Центральный полузащитник - Дмитрий Мишнев, "Заря"

Не самый явный герой "Зари", но один из самых полезных игроков команды ван Леувена в игре против "Динамо". Дмитрий успевал не только терроризировать защитников соперника своими рывками в штрафную, но и качественно играть без мяча, совершив несколько важных отборов и перехватов.

Центральный полузащитник - Дмитрий Крыськив, "Шахтер"

Крыськив, в отличие от того же Мишнева, голевыми действиями в 18-м туре отметился, сделав 1+1 в матче против "Руха". Однако куда важнее реакция 22-летнего игрока на проблемы - недавно он провел не лучший поединок против "Фейеноорда", однако не ушел в себя, а показал классный матч уже спустя несколько дней. Хорошая черта.

Правый вингер - Ростислав Русин, "Металлист 1925"

Редко мы берем в сборную игрока, который не отметился голевым действием, однако Русин это заслужил. Лишь Богу и тренерскому штабу "Металлиста 1925" известно, почему Русин не вышел в старте против "Ворсклы", однако именно появление Ростислава освежило игру. Он и передачи качественные успевал отдавать, и сам несколько раз мог завершать атаку.

Ложная девятка - Гай Хадида, "Черноморец"

Идеальный дебют - это когда ты забиваешь первый гол за команду уже спустя полторы минуты после дебюта. Хадида против "Ингульца" уверенно реализовал ранний пенальти, а в конце тайма еще и выдал классный ассист на Алефиренко, гол которого убил интригу. 1+1 в первом матче - качественный новичок для одесситов.

Левый вингер - Доминго Бланко, "Днепр-1"

27-летний аргентинец крайне некрасиво повел себя в матче против "Динамо", грубо наступив на ногу Буяльскому, однако видно, что он пытается исправиться. Бланко провел активный матч против "Вереса", отдал голевую на единственный гол, постоянно подключался вперед, а также много работал без мяча.

Главный тренер - Патрик ван Леувен, "Заря"

Возможно скажем неочевидную вещь, но ван Леувен на данный момент лучший тренер в УПЛ. Он ставит "Заре" красивый футбол, который помогает побеждать и грандов, и аутсайдеров. Да, не хватает стабильности, но в 2023-м году на счету луганчан три победы в трех играх и уверенное третье место в таблице. Факты говорят сами за себя.