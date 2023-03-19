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Конопля: Есть повреждение. Останусь в клубе, чтобы восстанавливаться
Защитник "горняков" играл на "уколе" матч против "Руха"
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал
– Ефим, с победой! Трудно было восстановиться после предыдущего матча и настроиться на это противостояние?
– Да, но это необходимо было сделать, чтобы иметь нужный результат. Как вы видите, игра получилась очень тяжелой. Хорошо, что удалось забить еще в первом тайме два гола, и это помогло одержать победу.
– Недавно тебя вызвали в сборную Украины, но сегодня убрали из списка. Как это прокомментируешь?
– Есть повреждение, которое требует лечения. Пообщался с нашими тренерами и тренерами сборной, и мы решили, что я останусь в клубе, чтобы восстанавливаться.
– Что именно тебя беспокоит и сколько времени нужно на восстановление?
– Это давняя проблема, которая беспокоит меня с прошлого года. Сегодня был важный матч, потому играл "на уколе". Надеюсь, этого перерыва мне хватит, чтобы восстановиться. К сожалению, не смогу помочь сборной, но желаю команде успеха и буду искренне болеть за нее.
Напомним, Ефим был и
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