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Конопля: Есть повреждение. Останусь в клубе, чтобы восстанавливаться

Премьер-лига
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Защитник "горняков" играл на "уколе" матч против "Руха"

Конопля: Есть повреждение. Останусь в клубе, чтобы восстанавливаться

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал победу над львовским "Рухом" в матче 18-го тура УПЛ.

– Ефим, с победой! Трудно было восстановиться после предыдущего матча и настроиться на это противостояние?

– Да, но это необходимо было сделать, чтобы иметь нужный результат. Как вы видите, игра получилась очень тяжелой. Хорошо, что удалось забить еще в первом тайме два гола, и это помогло одержать победу.

– Недавно тебя вызвали в сборную Украины, но сегодня убрали из списка. Как это прокомментируешь?

– Есть повреждение, которое требует лечения. Пообщался с нашими тренерами и тренерами сборной, и мы решили, что я останусь в клубе, чтобы восстанавливаться.

– Что именно тебя беспокоит и сколько времени нужно на восстановление?

– Это давняя проблема, которая беспокоит меня с прошлого года. Сегодня был важный матч, потому играл "на уколе". Надеюсь, этого перерыва мне хватит, чтобы восстановиться. К сожалению, не смогу помочь сборной, но желаю команде успеха и буду искренне болеть за нее.

Напомним, Ефим был исключен из состава сборной Украины на мартовский сбор - УАФ сообщила, что Конопля получил травму. Однако в поединке против львовян защитник отыграл весь второй тайм. При этом как стало известно UA-Football: Ефим после игры с "Фейенордом" находился в общей группе футболистов "горняков", а вопрос о месте игрока в национальной сборной нужно адресовать главному тренеру Руслану Ротаню.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Ефим Конопля
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Источник:
ФК "Шахтер"

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